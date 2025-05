Qu'attendent les catholiques d'un nouveau pape ?

Parmi les quelque 1,4 milliard de catholiques dans le monde, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience le prochain conclave du Vatican, au cours duquel les cardinaux éliront le successeur du pape François.

Dans une université américaine, un township noir d'Afrique du Sud et d'autres lieux reculés, l'Associated Press a interrogé neuf d'entre eux sur leurs attentes envers un nouveau pape.

Nadia Makuc, 20 ans, étudiante en troisième année à l'université de Princeton, dans le New Jersey

Makuc se rend chaque jour à la messe à la chapelle du campus. Lors d'une récente cérémonie, elle s'est jointe à d'autres jeunes catholiques pour prier pour les cardinaux votant au conclave.

« J'espère que nous aurons un leader capable de partager véritablement le message chrétien de miséricorde et de pardon, ainsi que de joie et d'espoir », a-t-elle déclaré après la cérémonie, où une photo de François était exposée. « C'est un point fort du pape François : diffuser la joie et l'espoir que nous trouvons dans la résurrection du Christ. »

Elle espère également que le prochain pape luttera pour la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle.

Le nouveau pape devrait être « quelqu'un qui soit véritablement capable d'être un témoin de la culture de la vie », a déclaré Makuc, coprésident de l'Institut Aquinas, le ministère catholique du campus de l'université.

« En tant que jeune Américain, j'éprouve un réel besoin d'être guidé. […] Nous observons le système politique américain et aucun parti ne semble convenir aux catholiques », a-t-elle déclaré. « Face à une telle division politique, un pape capable d'apporter la paix et l'unité est primordial.»

Alicler Medina, 35 ans, journaliste vénézuélien vivant en Argentine

Medina a déclaré que François cherchait à rapprocher les jeunes de l'Église, et que son successeur devrait être, plus encore, « le pape des jeunes ».

« J'attends la même chose du nouveau pape : qu'il rassemble les jeunes, qu'il les rapproche de Dieu, car j'ai le sentiment que nous vivons dans une société qui a perdu beaucoup de ses valeurs ; qu'il les rapproche de leurs familles, qu'il leur rappelle leurs principes. […] On assiste aujourd'hui à des maltraitances animales, à des violences familiales, à des brimades. »

Le prochain pape, a-t-il ajouté, devrait « avoir l'ouverture d'esprit de François, mais aussi l'amour exprimé par Jean-Paul II ».

Mercyline Bunoro, 64 ans, mère de 7 enfants à Nairobi, au Kenya

Buboiro est catholique depuis sa naissance. Elle espère que le prochain pape continuera à accueillir chacun, quelles que soient ses origines et son orientation sexuelle.

Au Kenya, des groupes de défense des droits de l'homme ont exprimé leurs inquiétudes quant à la discrimination envers les personnes LGBTQ+. Mais Bunoro affirme que « être gay est la volonté de Dieu » et que l'Église ne devrait pas les rejeter.

Cette mère de sept enfants vit dans un bidonville de Nairobi et gagne sa vie grâce à des petits boulots comme la lessive et le ménage.

Bunoro estime qu'il faudrait nommer davantage de cardinaux africains afin que le continent ait davantage son mot à dire dans les décisions de la direction du Vatican.

Christoph Rudinger, 49 ans, éducateur originaire de Linz, en Autriche

Rudinger, qui enseigne à l'université d'éducation du diocèse de Linz en Autriche, était à Berlin pour préparer une sortie scolaire pour ses élèves.

Assis devant la cathédrale Sainte-Edwige, dans le centre historique de Berlin, Rudinger a déclaré que son plus grand espoir pour le prochain pape était de faire preuve d'ouverture d'esprit.

« J'attends du pape qu'il soit à l'écoute des préoccupations de ceux qui le contactent, qu'ils soient catholiques ou non », a-t-il déclaré.

Il espère que le prochain pape abordera des questions difficiles, telles que le rôle des femmes dans l'Église et leur accès à la prêtrise.

Pour de nombreux catholiques autrichiens, a-t-il déclaré, il est important que le pape entende leurs préoccupations concernant la pénurie de prêtres dans leur région et la possible abolition du célibat comme condition d'ordination.

Beatrice Rakoma, 64 ans, retraitée à Johannesburg, Afrique du Sud

Rakoma vit à Alexandra, un township majoritairement noir de Johannesburg, et est présidente de la Ligue des femmes catholiques d'Alexandra. Elle s'est confiée à l'AP lors d'une cérémonie commémorative pour le pape François dans une église catholique de Soweto la semaine dernière, portant une robe ornée de son effigie.

Rakoma a déclaré qu'elle se réjouirait si le nouveau pape était le premier d'Afrique subsaharienne. Mais le plus important, a-t-elle ajouté, est qu'il poursuive le message du pape François, qui encourage l'unité entre les peuples du monde.

« Ce n'est pas une question de couleur, de race ou de sexe », a déclaré Rakoma. « Quel que soit le pape élu, il doit s'agir de la gloire de Dieu, et non de l'origine culturelle, raciale ou sexuelle. »

« Le nouveau pape doit succéder au pape François, montrer la voie et marcher dans ses pas. »

Carlo Caniglia, 60 ans, fonctionnaire de Mantoue, en Italie

Caniglia a déclaré ne pas fréquenter assidument les églises dans sa ville natale de Mantoue.

ova, mais s'applique aux baptêmes, aux mariages ou aux funérailles, ainsi qu'aux offices de Pâques et de Noël.

« Si l'Église catholique veut survivre dans ce monde en constante évolution, elle doit changer et le pape doit montrer la voie en ce sens », a déclaré Caniglia, ajoutant que le nouveau pape devra aborder des questions telles que l'égalité des sexes dans l'Église et la discrimination envers les homosexuels et les lesbiennes.

« Le pape François a fait du bon travail sur ces sujets et je souhaite que le prochain pape continue dans cette voie », a déclaré Caniglia, qui s'est confié à l'AP lors d'une visite à Berlin avec son épouse. Il pense qu'il serait souhaitable que le prochain pape ne vienne pas d'Europe, mais peut-être d'Asie ou d'Afrique.

« Je sais que beaucoup de catholiques seraient réticents à l'idée d'avoir un pape noir, mais je ne pense pas que ce soit un problème du tout », a-t-il déclaré.

Marlen Onal, 58 ans, bénévole à Quezon, Philippines

Dans le plus grand pays catholique d'Asie, longtemps en proie à la pauvreté et aux inégalités, Marlen Onal aspire à un successeur à François qui, comme lui, s'ouvrirait aux plus démunis.

L'accueil réservé par François aux pauvres, aux malades et aux personnes délaissées a recentré l'attention du monde sur leur sort et a incité de nombreux membres du clergé à sortir des limites de l'Église et à suivre son exemple, a déclaré Marlen Onal.

« Espérons que le successeur sera comme lui, ou quelqu'un qui puisse faire encore plus », a déclaré Marlen Onal. « Le prochain pape devra être véritablement pro-pauvres, ouvert à tous les problèmes du monde, comme la pauvreté et la question LGBTQ. »

Marlen Onal est responsable bénévole d'une église de la région de Manille dirigée par un prêtre local éminent et militant des droits de l'homme, le révérend Robert Reyes. Marlen Onal et d'autres bénévoles ont aidé Reyes à organiser des messes de rue et des séances de lecture de la Bible dans les bidonvilles.

Santiago Dijkstra, 36 ans, ingénieur système à Buenos Aires

Dijkstra a déclaré espérer que le prochain pape « maintienne la même culture » ​​que son prédécesseur, François, « au lieu de revenir 80 ans en arrière et de punir une fois de plus ceux qui pensent différemment ou qui s'écartent des convictions de l'Église ».

Il a ajouté que le nouveau chef de l'Église catholique devrait s'efforcer d'inclure la communauté LGBTQ+, comme l'a fait le défunt pontife argentin.

Il a également exprimé son espoir d'un pape aussi simple que François, qui défendrait une Église plus accessible, exempte de « corruption interne ».

« Avec l'argent dont dispose le Vatican, la pauvreté serait facilement résolue, et je ne le vois pas utiliser cet argent pour aider. »

Bernard Anka, 65 ans, épicier et catholique maronite au Liban

Anka se dit préoccupé par l'éloignement des chrétiens du monde entier de l'Église et espère que le nouveau pape s'efforcera de les y ramener.

Propriétaire d'une épicerie à Beyrouth, Anka craint que de nombreux jeunes, au Liban et ailleurs, s'éloignent de l'Église, les smartphones leur ouvrant un monde plus vaste.

« L'Église est très faible face à ce que nous vivons », a-t-il déclaré.

Les chrétiens représentent un tiers des 6 millions d'habitants du Liban, soit le pourcentage le plus élevé de chrétiens au Moyen-Orient. Le pays sort d'une guerre de 14 mois entre Israël et le Hezbollah, qui a fait plus de 4 000 morts.

« Le travail du nouveau pape devrait être de ramener le bonheur, la confiance et la paix intérieure », a déclaré Anka. « Autrefois, les chrétiens affrontaient la vie sans peur. »