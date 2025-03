RDC : chronologie d'un conflit sans fin

C’était le 14 mai 1997, au large de Pointe-Noire au Congo Brazzaville, Laurent Désiré Kabila, alors à la tête de l’Alliance pour la libération du Congo, un mouvement rebelle rencontrait le président Mobutu Sese Seko pour des négociations de paix. Avec Nelson Mandela en médiateur.

Pendant que le mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda, prenait de l'ampleur face à une armée zaïroise qui s'était sabordée. Le but principal de la rencontre : persuader le maréchal président de partir de Kinshasa afin de faciliter l'entrée des rebelles à Kinshasa, sans accroc.

Mobutu, devait donc signer la fin de long règne à bord de Lutenika, un navire de guerre sud-africain. C'était le début de ce qu'on pourrait maintenant appeler la saga du désordre politique en RDC. Et pour cause, le pays plongeait dans une instabilité.

Cinq ans plus tard, des factions d'opposition et de gouvernement se réunissaient en Afrique du Sud à Sun City dans le but de mettre un terme à la deuxième guerre du Congo. Bis repetita, le gouvernement congolais signait à Nairobi en décembre 2013 un accord de paix avec le M23 actif dans l’Est du pays.

En 2023, le même groupe rebelle était de retour. À quand une paix véritable en RDC ?