Somalie : au moins 6 morts dans un attentat à la voiture piégée

Une voiture piégée a explosé mardi dans un hôtel de la ville de Beledweyne, dans le centre de la Somalie, lors d'une attaque qui a tué au moins six personnes, dont deux éminents anciens traditionnels, selon des témoins.

L'explosion a visé l'hôtel Cairo, qui accueille des chefs traditionnels et des officiers militaires actuellement impliqués dans la coordination de l'offensive du gouvernement contre le groupe militant al-Shabab.

L'explosion a déclenché une intense fusillade lorsque les assaillants ont pris d'assaut l'hôtel, engageant les forces de sécurité.

"Six personnes, dont deux chefs traditionnels bien connus, ont été tuées dans l'attaque", a déclaré Muhsin Abdullahi, un résident qui a parlé à l'Associated Press par téléphone. Il a ajouté que plusieurs blessés avaient été hospitalisés.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'épais panaches de fumée noire s'élevant au-dessus de l'hôtel, le bâtiment ayant subi d'importantes destructions.

Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'attentat.

Cependant, al-Shabab commet fréquemment des attentats à la bombe et des agressions visant des représentants du gouvernement et du personnel militaire dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Le groupe contrôle certaines régions rurales de la Somalie et continue de représenter une menace importante malgré les opérations militaires soutenues menées par les troupes du gouvernement somalien et les forces de maintien de la paix de l'Union africaine.

Beledweyne, située à environ 335 km au nord de la capitale fédérale Mogadiscio, est la capitale de la région de Hiran et un lieu stratégique dans la campagne somalienne en cours contre Al-Shabab, qui a des liens avec Al-Qaïda.