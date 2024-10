Somalie : au moins 7 morts dans un attentat suicide à Mogadiscio

Sept personnes sont mortes et six autres ont été blessées après qu'un kamikaze a fait exploser un engin non identifié dans un café à l'extérieur d'une école de police dans la capitale de la Somalie, Mogadiscio, a déclaré la police jeudi.

Selon la police, parmi les victimes, se trouvaient des officiers et des civils qui prenaient le thé à l'extérieur de l'Académie générale de police de Kaahiye.

Le groupe militant al-Shabab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attentat dans un communiqué publié sur le site web de sa filiale. Le groupe a déjà mené des attaques en Somalie par le passé.

Mohamed Ali, un habitant de la ville, a déclaré avoir entendu une forte explosion.

« Le café était rempli de gens qui dégustaient leur thé, puis tout a basculé dans le chaos », a-t-il déclaré.

Un secouriste de l'hôpital de Madina a déclaré à l'Associated Press que plusieurs blessés recevaient des soins.

« Nous nous efforçons de réhabiliter les blessés, dont beaucoup ont subi des blessures graves », a-t-elle déclaré.

L'attentat de jeudi est survenu deux mois après que 37 personnes ont été tuées lors d'une attaque sur une plage publique de Mogadiscio.

La Somalie a repris les responsabilités en matière de sécurité des troupes étrangères déployées dans le cadre de la mission africaine de transition en Somalie, dont le mandat s'achève en décembre 2024.