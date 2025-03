Ouganda : la difficile lutte contre le paludisme sans l'USAID

La fin de l'USAID fait craindre la catastrophe sanitaire en Ouganda au moment où la saison du paludisme débute dans une grande partie de l'Afrique.

Il s’agit de la maladie la plus mortelle sur le continent, en particulier pour les enfants.

Cependant, la décision du président américain Donald Trump de mettre fin à 90 % des contrats d'aide à l'étranger de l'USAID. De ce fait, l'Ouganda est en proie à une explosion de cas de paludisme. Ce pays abrite certaines communautés des plus pauvres du monde.

Le Dr Jimmy Opigo, qui dirige le programme ougandais de lutte contre le paludisme, a déclaré à l'Associated Press que les ordres d'arrêt de travail de l'USAID émis fin janvier l'ont laissé, lui et d'autres, "se concentrer sur la préparation aux catastrophes."

Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds bilatéral de la lutte contre le paludisme en Afrique.

Les médicaments antipaludéens et les moustiquaires imprégnées d'insecticide destinés à lutter contre cette maladie transmise par les moustiques sont " comme notre épicerie ", a déclaré M. Opigo à Kampala. "Il faut que l'approvisionnement soit continu.

À mesure que les contrats conclus avec les États-Unis s'amenuisent, il s'attend à une augmentation des cas de paludisme grave dans le courant de l'année, ce qui peut entraîner des problèmes tels que la défaillance d'un organe. Il n'y a pas de remède. Les vaccins déployés dans certaines régions d'Afrique sont imparfaits, mais ils devraient continuer à être largement utilisés grâce au soutien d'une alliance mondiale pour les vaccins.

L'organisation Malaria No More, basée à Washington, affirme qu'une nouvelle modélisation montre qu'une année seulement d'interruption de la chaîne d'approvisionnement pour la lutte contre le paludisme entraînerait près de 15 millions de cas supplémentaires et 107 000 décès supplémentaires dans le monde. L'organisation a exhorté l'administration Trump à "relancer ces programmes qui sauvent des vies avant que les épidémies ne deviennent incontrôlables".

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les 1,5 milliard d'habitants de l'Afrique représentaient 95 % des 597 000 décès dus au paludisme estimés dans le monde en 2023.

Les professionnels de la santé des trois pays africains les plus touchés par le paludisme - le Nigeria, le Congo et l'Ouganda - ont décrit une cascade d'effets liés à la fin de la majeure partie de l'aide du gouvernement américain.

Les États-Unis ont fourni des centaines de millions de dollars chaque année à ces trois pays dans le cadre de l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme, dirigée par l'USAID.

Les fonds américains ont souvent été acheminés par l'intermédiaire d'un réseau d'organisations non-gouvernementales, d'associations caritatives médicales et d'organisations confessionnelles dans le cadre de projets qui ont rendu la prévention et le traitement du paludisme plus accessibles, voire gratuits, en particulier pour les communautés rurales.

En 2023, l'Ouganda comptait 12,6 millions de cas de paludisme et près de 16.000 décès, dont un grand nombre d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes, selon l'OMS.

M. Opigo a indiqué que les États-Unis consacraient entre 30 et 35 millions de dollars par an à la lutte contre le paludisme. Il n'a pas précisé quels contrats ont été résiliés, mais il a noté que la recherche sur le terrain était également touchée.

Une partie du financement de l'USAID en Ouganda a permis de financer des opérations de pulvérisation de moustiques dans des zones reculées. Ces opérations étaient censées commencer en février, avant la saison des pluies, lorsque l'eau stagnante devient un terrain propice à la reproduction du moustique anophèle, qui se propage à grande échelle. Elles ont été suspendues.

"Nous devons pulvériser les maisons avant les pluies, lorsque les moustiques viennent se multiplier", a déclaré M. Opigo.

Chaque année, dans de nombreuses régions, on peut déjà voir de longues files d'attente de patients atteints de paludisme devant les cliniques. Selon l'Institut national de santé publique de l'Ouganda, le paludisme est à l'origine de 30 à 50 % des consultations externes dans les établissements de santé du pays.

M. Opigo a déclaré que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies et les Instituts nationaux de la santé pourraient être des sources d'aide.

Mais il a ajouté : "Nous devons gérer les relations avec les États-Unis avec beaucoup de prudence".