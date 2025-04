Ouganda : les dégâts de la prolifération des sacs plastiques

En Ouganda, un fléau de sacs en plastique, connu localement sous le nom de buveera, s'étend au-delà de la ville.

C'est un problème qui jonche depuis longtemps le paysage de Kampala, la capitale, où les buveera sont tissés dans le tissu de la vie quotidienne. Ils apparaissent dans les couches de terre excavée des routes et obstruent les cours d'eau. Aujourd'hui, on les trouve également dans des zones agricoles reculées. Parmi les débris, on trouve les sacs en plastique épais utilisés pour planter les graines de café dans les pépinières.

Partout, dans le monde, les plastiques se retrouvent dans les champs agricoles. Le changement climatique rend le plastique agricole, déjà nécessaire pour de nombreuses cultures, encore plus inévitable pour certains agriculteurs. Parallèlement, les recherches continuent de montrer que les microplastiques minuscules altèrent les écosystèmes et se retrouvent dans le corps humain. Les scientifiques, les agriculteurs et les consommateurs s'inquiètent tous de l'impact de cette situation sur la santé humaine, et beaucoup cherchent des solutions. Mais les experts du secteur affirment qu'il est difficile de savoir où finit le plastique ou de s'en débarrasser complètement, même avec les meilleures intentions des programmes de réutilisation et de recyclage.

Selon un rapport sur les plastiques dans l'agriculture publié en 2021 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, les sols sont l'un des principaux récepteurs des plastiques agricoles. Certaines études estiment que les sols sont plus pollués par les microplastiques que les océans.

"Les microplastiques représentent un très grand défi. Nous sommes confrontés à un grand nombre de plastiques et cela s'explique par le fait qu'il y a beaucoup d'usines de plastique ou d'industries d'embouteillage d'eau, de jus de fruits et de boissons énergisantes, qui transforment donc beaucoup de plastiques", a déclaré Nicholas Kayondo, phytotechnicien et agriculteur dans la banlieue de Kampala, la capitale ougandaise.

Certains agriculteurs affirment que le plastique agricole, déjà nécessaire pour de nombreuses cultures, le devient encore plus à mesure que le changement climatique alimente des conditions météorologiques extrêmes. Mais pour ceux qui cultivent les champs dans lesquels les microplastiques finissent par se retrouver, le sentiment de frustration grandit.

Les scientifiques, les agriculteurs et les consommateurs s'inquiètent tous de la manière dont les plastiques qui entrent dans l'approvisionnement alimentaire affectent la santé, et les recherches continuent de montrer qu'ils finissent dans le corps humain.

"Nous savons que les microplastiques sont présents dans notre corps - dans nos poumons, dans notre cerveau - et qu'ils ont été trouvés à divers endroits. Les recherches se poursuivent pour déterminer l'impact de cette présence", explique Sarah Zack, spécialiste des contaminants dans les Grands Lacs au sein de l'Illinois-Indiana Sea Grant, qui informe le public sur les microplastiques. "L'un des problèmes potentiels est que d'autres produits chimiques, potentiellement toxiques, adhèrent aux microplastiques et peuvent se déplacer dans l'environnement et dans notre corps par l'intermédiaire de ces microplastiques.

Les chercheurs sont à la recherche de solutions, mais les experts de l'industrie affirment que malgré les tentatives de s'attaquer au problème du plastique, il est difficile de savoir où le plastique finit ou de s'en débarrasser complètement, même avec les meilleures intentions d'améliorer les programmes de réutilisation et de recyclage.

Les microparticules de plastique provenant d'articles tels que les vêtements, les médicaments et les produits de beauté apparaissent parfois dans les engrais fabriqués à partir des sous-produits solides du traitement des eaux usées - appelés biosolides - qui peuvent également être malodorants et toxiques pour les résidents des environs en fonction du processus de traitement utilisé. Certaines semences sont enrobées de polymères plastiques conçus pour se désintégrer stratégiquement au bon moment de la saison, utilisés dans des conteneurs pour contenir des pesticides ou étendus sur les champs pour retenir l'humidité.

Mais l'industrie agricole elle-même ne représente qu'un peu plus de 3 % de l'ensemble des plastiques utilisés dans le monde. Environ 40 % de tous les plastiques sont utilisés dans l'emballage, y compris les récipients en plastique à usage unique pour les aliments et les boissons.

Les microplastiques, que la National Oceanic and Atmospheric Administration définit comme étant d'une longueur inférieure à cinq millimètres, sont les plus gros, de la taille d'une gomme à crayon. Certains sont beaucoup plus petits.

Des études ont déjà montré que les microplastiques peuvent être absorbés par les plantes sur terre ou le plancton dans l'océan, puis consommés par les animaux ou les humains. Les scientifiques étudient encore les effets à long terme du plastique qui a été trouvé dans des organes humains, mais les premiers résultats suggèrent des liens possibles avec une série de problèmes de santé, y compris les maladies cardiaques et certains cancers.

L'utilisation des plastiques a quadruplé au cours des 30 dernières années. Le plastique est omniprésent. La majeure partie du plastique utilisé dans le monde est mise en décharge, pollue l'environnement ou est brûlée. Moins de 10 % des plastiques sont recyclés.

Dans le même temps, certains agriculteurs ont de plus en plus recours au plastique pour protéger leurs cultures des effets des conditions météorologiques extrêmes. Ils utilisent des bâches, des serres et d'autres technologies pour tenter de contrôler les conditions de leurs cultures. Ils dépendent également davantage de produits chimiques tels que les pesticides et les engrais pour se prémunir contre les conditions météorologiques incertaines et les problèmes de ravageurs de plus en plus répandus.

Les conditions météorologiques extrêmes, alimentées par le changement climatique, contribuent également à la dégradation et au transport des plastiques agricoles. Le soleil battant peut user les matériaux au fil du temps. Par ailleurs, des précipitations plus fréquentes et plus intenses dans certaines régions pourraient entraîner un plus grand nombre de particules de plastique dans les champs et, à terme, dans les cours d'eau, selon les experts.

Même pour les agriculteurs qui se préoccupent de la présence de plastiques dans les sols, il peut être difficile de faire quoi que ce soit. En Ouganda, les propriétaires de pépinières n'ont pas les moyens d'acheter des plateaux de semis adéquats et ont donc recours à des sacs en plastique bon marché pour faire germer les graines. Les agriculteurs les plus durement touchés par le changement climatique sont les moins à même de réduire la présence de déchets plastiques bon marché dans les sols.