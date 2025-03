Soudan du Sud : la culture du café pour relancer l’économie

Dans le comté de Nzara au Soudan du Sud, l’industrie du café autrefois endormie retrouve sa dynamique. Les exploitations sont au coeur d’un effort global pour relancer le secteur.

Les agriculteurs se tournent désormais vers l'Excelsa, une espèce rare et résistante au climat. Une catégorie qui se présente comme une alternative durable alors que les conditions météorologiques deviennent difficiles.

L'Excelsa est cultivé dans la région depuis plus d'un siècle, mais son potentiel n’a été reconnu que très récemment. Pour l’heure, il ne représente qu'une fraction du marché mondial, moins de 1 % mais les producteurs espèrent voir cette variété s’imposer à l’avenir. Ses racines profondes et ses feuilles épaisses lui permettent de résister à la sécheresse, aux températures élevées et aux parasites courants. Un atout majeur dans une industrie qui se veut plus durable.

Alors que l'Éthiopie et l'Ouganda voisins peuvent compter sur un marché du café bien installé, le Soudan du Sud n’en est qu’à ses débuts et peinent encore à se faire une place à l’international. Les décennies de conflit n’ont pas aidé la situation perturbant les pratiques agricoles. De nombreux habitants se souviennent encore d’une époque où la culture du café était prometteuse.

Les coûts de transport élevé, les problèmes de sécurité et le risque d'incendies destructeurs continuent de mettre à l'épreuve les agriculteurs locaux. Malgré ces obstacles, l'émergence de l’Excelsa représente un espoir pour une industrie du café plus durable et plus résiliante.