Afrique du Sud : messe à Johannesburg pour la santé du pape François

Devant des dizaines de fidèles catholiques sud-africains, le nouvel archevêque de Johannesburg, Stephen Brislin a conduit une messe dédiée au rétablissement du pape François, qui lutte contre une double pneumonie.

Dans la cathédrale du Christ-Roi, située dans le centre de Johannesburg, l'évêque Stephen Brislin et des dizaines de fidèles catholiques ont consacré deux heures à une cérémonie de prière dédiée au rétablissement du pape François.

"Nous nous réunissons aujourd'hui pour prier pour le Pape François dans la simplicité de nos cœurs et avec confiance en Dieu qui est le père de tous. Nous lui confions notre pape et nous prions pour qu'il reçoive force et courage dans ses souffrances. Nous prions pour qu'il soit guéri et qu'il retrouve la plénitude de la santé", a déclaré Stephen Brislin, archevêque de Johannesburg.

Hospitalisé à Rome depuis le 14 février, le souverain pontife de 88 ans, lutte contre une double pneumonie à l’hôpital Gemelli.

Bien que le pape François n'ait jamais visité l'Afrique du Sud, l'archevêque Brislin a déclaré que le pontife avait chaleureusement reçu la délégation sud-africaine lors de ses deux dernières visites au Vatican.

Lors de la messe, l'archevêque sud-africain a souligné aux fidèles présents, l'importance de poursuivre les enseignements du pape François en matière de compassion et d'attention aux plus vulnérables.

Le souverain pontife a été l'un des premiers dirigeants internationaux à exprimer sa tristesse et ses condoléances après l'incendie d'un immeuble à Johannesburg, qui a fait plus de 70 morts en 2023.

Dans une lettre publiée dimanche, le pape François a remercié les fidèles du monde entier pour leurs prières et leur "affection", grâce auxquelles il se sent "soutenu".