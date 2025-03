RDC : plus de 60 000 réfugiés en quête de sécurité au Burundi

Depuis plusieurs semaines, la situation en République Démocratique du Congo (RDC) se dégrade de manière alarmante.

Les violences qui secouent certaines régions du pays, en particulier dans l'est, forcent des milliers de personnes à fuir leur foyer. En l'espace de deux semaines, plus de 60 000 Congolais ont traversé la frontière pour chercher refuge au Burundi, fuyant les combats violents qui ont pris de l'ampleur.

Parmi ces réfugiés, beaucoup étaient déjà déplacés internes dans leur propre pays, mais l'intensification des affrontements a rendu leurs conditions de vie insoutenables. Ils ont tout perdu : leurs maisons, leurs proches, et parfois même leurs rêves de retour à une vie normale. Nombreux sont ceux qui, après avoir échappé à la violence, ont trouvé refuge dans des villages et des zones proches de la frontière. Kasigwa Antoinette, une réfugiée congolaise, raconte : nous avons fui les combats, il y a eu des coups de feu, et certaines personnes ont été tuées, mais nous avons réussi à nous échapper. Nous sommes venus ici à Kaburantwa, espérant trouver un peu de sécurité.

Le nombre de réfugiés continue d’augmenter chaque jour à mesure que les hostilités se rapprochent des points de passage frontaliers, notamment la ville d'Uvira, qui se trouve non loin du principal poste frontière entre la RDC et le Burundi. Cette situation inquiète d’autant plus les autorités burundaises et les organisations humanitaires, qui craignent un afflux massif de personnes vulnérables.

Le HCR, en collaboration avec le gouvernement burundais, a déjà mis en place des mesures d'urgence pour accueillir les réfugiés. Un grand nombre d'entre eux sont hébergés dans des zones comme Rugombo, tandis que d'autres se trouvent à Bujumbura, la capitale. Pour garantir leur sécurité et leur offrir des conditions de vie dignes, le gouvernement a mis en place des sites de transit comme Musenyi, et prévoit de créer de nouveaux espaces d'accueil pour les réfugiés.

Dans un contexte aussi dramatique, l’aide humanitaire devient indispensable. Le soutien des Nations Unies et des ONG sera crucial pour apporter nourriture, eau potable, soins médicaux, et surtout pour offrir un peu d’espoir à ces familles brisées par la guerre. Tandis que la crise continue de se développer, il est impératif que la communauté internationale renforce ses efforts pour apporter une réponse collective, coordonnée et humanitaire à cette tragédie en cours.