RDC : l’ONU lance un plan humanitaire de 2,5 milliards de dollars

L’ONU et ses partenaires ont dévoilé un Plan de réponse humanitaire 2025 pour la République démocratique du Congo, avec un objectif de 2,5 milliards de dollars. Ce programme vise à fournir une assistance et une protection à plus de 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de déplacés internes.

L’année précédente, 1,3 milliard de dollars avaient été mobilisés, un montant record, permettant d’aider plus de 7 millions de personnes. Cependant, les besoins humanitaires ne cessent de croître, en raison des conflits, des catastrophes naturelles et des épidémies qui touchent le pays.

Ce plan est mis en œuvre en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le gouvernement congolais, des agences de l’ONU comme le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF, ainsi que de nombreuses ONG nationales et internationales.

« L’escalade de la violence dans l’Est au cours des derniers mois a poussé cette crise à des niveaux sans précédent, aggravant sévèrement les besoins humanitaires », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.

Parallèlement, l’insécurité complique l’intervention des humanitaires. Jeudi, deux explosions ont fait 11 morts et 60 blessés lors d’un rassemblement impliquant le groupe rebelle M23 dans l’Est du pays. Un contexte qui rend l’acheminement de l’aide encore plus difficile.