RDC : le M23 a enlevé au moins 130 patients dans 2 hôpitaux, selon l'ONU

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont enlevé au moins 130 malades et blessés dans deux hôpitaux d'une grande ville de l'est de la RDC, ont déclaré les Nations Unies lundi.

Le 28 février, les combattants du M23 ont attaqué l'hôpital CBCA Ndosho et l'hôpital Heal Africa à Goma, une ville stratégique dont ils se sont emparés au début de l'année, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, dans un communiqué.

Les rebelles ont emmené 116 patients du CBCA et 15 autres de Heal Africa qu'ils soupçonnaient d'être des soldats de l'armée congolaise ou des membres de la milice pro-gouvernementale Wazalendo.

"Il est profondément affligeant que le M23 arrache des patients à leur lit d'hôpital lors de raids coordonnés et les détienne au secret dans des lieux non divulgués", a déclaré M. Shamdasani, qui a appelé à leur libération immédiate.

Les rebelles du M23 ont déferlé sur l'est de la RDC depuis le début de l'année, s'emparant de villes clés et tuant quelque 3 000 personnes dans le cadre de l'escalade la plus importante du conflit depuis plus d'une décennie.

Au cours d'une offensive éclair de trois semaines, le M23 a pris le contrôle de Goma, la principale ville de l'est de la RDC, et s'est emparé de Bukavu, la deuxième ville du pays. La région est riche en or et en coltan, un minerai essentiel à la production de condensateurs utilisés dans la plupart des appareils électroniques grand public, tels que les ordinateurs portables et les smartphones.

Les rebelles sont soutenus par environ 4 000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l'ONU, et ont parfois promis de marcher jusqu'à la capitale de la RDC, Kinshasa, située à plus de 1 600 kilomètres.

Le Rwanda a accusé la RDC d'enrôler des combattants de l'ethnie hutue responsables du génocide de 1994 au Rwanda des Tutsis minoritaires et des Hutus modérés.

Le M23 affirme qu'il se bat pour protéger les Tutsis et les Congolais d'origine rwandaise de la discrimination et qu'il veut transformer la RDC d'un État défaillant en un État moderne. Les analystes ont qualifié ces prétextes d'implication du Rwanda.

La semaine dernière, au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lorsque des explosions à Bukavu ont frappé un rassemblement organisé par les dirigeants du groupe rebelle M23.