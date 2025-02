Sénégal : l'accord de paix en Casamance est-il viable ?

Un nouvel accord de paix entre le Sénégal et un groupe rebelle séparatiste de la région méridionale du pays a été présenté par le gouvernement comme une étape clé pour mettre fin à l'un des plus longs conflits d'Afrique. Les analystes estiment toutefois qu'il n'implique pas tous les rebelles et qu'il ne s'attaque pas aux causes profondes du conflit.

L'accord, signé par le gouvernement et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance, a été annoncé par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors d'une visite en Guinée-Bissau, pays voisin, lundi.

Les accords de paix passés n'ont pas réussi à mettre fin aux combats dans la région de la Casamance, qui est séparée du reste du Sénégal par la Gambie et qui a toujours souffert d'un taux de développement et d'un accès aux marchés inférieurs à ceux du nord, plus prospère.

Les rebelles se battent pour l'indépendance de la Casamance depuis le début des années 1980, arguant que la région a été négligée par le gouvernement. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a salué le dernier accord de paix comme une étape importante pour garantir une paix durable en Casamance, qui compte quelque 1,6 million d'habitants.

L'accord prévoit une grâce présidentielle pour les rebelles emprisonnés ainsi qu'une amnistie et un parcours de réinsertion sociale pour les autres rebelles, selon Vincent Foucher, politologue au Centre national de la recherche scientifique, basé en France, qui a eu connaissance de l'accord.

Toutefois, il ne concerne qu'une faction du groupe rebelle moins puissante que deux autres et exclut la faction la plus dure dirigée par Salif Sadio, le plus puissant des chefs rebelles, a déclaré M. Foucher.

"Je ne vois pas encore de solution. Il s'agit d'une poursuite de discussions interminables avec un mouvement divisé", a-t-il déclaré. "L'État sénégalais n'est pas prêt à faire les concessions politiques ou administratives demandées par les autres factions qui n'ont pas signé l'accord de paix."

Les appels des rebelles à l'indépendance de la région seront difficiles à négliger malgré le nouvel accord, a déclaré Mohamed Traoré, chercheur doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. "Les Casamançais, surtout les jeunes, sont fiers d'appartenir aujourd'hui à l'État sénégalais, mais l'aile dure du MFDC continue de réclamer l'indépendance".

Les rebelles n'ont pas parlé publiquement de l'accord. Cependant, Amidou Djiba, porte-parole d'une des factions non impliquées dans l'accord de paix, a accusé au début de l'année le gouvernement sénégalais de "choisir ses interlocuteurs", une tendance qui, selon lui, ne contribuerait pas au retour de la paix dans la région.