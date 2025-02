Israël reporte la libération de prisonniers palestiniens

Israël a annoncé dimanche, le report sine die, de la libération des prisonniers palestiniens dans le cadre du 7e échange avec le Hamas débuté samedi.

Le Premier ministre israélien exige du Hamas, des garanties sur la libération des prochains otages israéliens et la fin des cérémonies de remise qu'il considère comme humiliantes.

Pour les palestiniens qui attendaient que leurs proches soient libérés par Israël, l'espoir a été brisé.

"Depuis 16 ans, nous attendons ce jour, espérant la libération de notre fils comme celle des autres prisonniers et de leurs familles. Nous continuons d'espérer que cela arrivera bientôt. La souffrance d'aujourd'hui est une continuation de la souffrance que nous avons endurée pendant les années de son emprisonnement." , raconte Adeeb al- Saifi, père du prisonnier Ahmad al- Saifi.

Benjamin Netanyahu a annoncé sa décision alors que les véhicules militaires qui escortent habituellement les bus transportant les prisonniers quittaient les portes ouvertes de la prison d'Ofer. Les proches des détenus sont amers.

"Ils (les Israéliens) veulent briser notre joie par tous les moyens. Mais, par Dieu, quoi que fasse toute l'armée d'occupation, ils n’y parviendront pas. Nous attendons notre fils depuis son incarcération, il y a 16 ans. Nous n'avons eu que des contacts limités avec lui. Mais nous restons inébranlables et espérons que, par la volonté de Dieu, nous atteindrons notre objectif et que notre message atteindra le monde entier. Nous respectons le droit et nous voulons vivre. Nous voulons que nos enfants nous entourent. Nous voulons faire la fête et nous réjouir d'être avec eux", explique Najah al- Saifi, sœur du prisonnier Ahmad al-Saifi

Au total, 620 prisonniers sont concernés par cette libération qui devait intervenir après celle de six otages israéliens samedi.

Ce report n’est pas sans appréhension sur l’avenir de la trêve conclue en janvier entre le Hamas et Israël. Sa première phase s’achève dans une semaine.