Changement climatique : la température des océans plus haute que jamais

Les océans du monde ont atteint des températures record en février.

Selon le dernier rapport de l'agence de l'Union européenne chargée de la lutte contre le changement climatique, Copernicus, les températures augmentent sur terre et dans l'eau, indépendamment du système météorologique El Nino.

Le phénomène climatique qui a maintenu des températures à un niveau élevé commence à s’affaiblir dans le pacifique équatorial mais n’’empêche pas les températures de l’air marin de rester anormalement élevées.

"...nous avons une série de mois depuis juin qui ont été les plus chauds jamais enregistrés et même du 23 mars au 24 février. C'est donc toute cette période qui a été la plus chaude jamais enregistrée. Ce phénomène est lié à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et à l'influence d'El Niño même s’il n’est pas la seule cause de ce phénomène. Mais nous savons qu'El Niño n'est pas la seule cause de ce phénomène. Au fur et à mesure que nous avançons dans les mois de 2024, l'effet d'El Niño va diminuer. C'est ce qui se produit normalement. Mais dans ce cas, il serait intéressant de voir si, vous savez, nous obtenons un refroidissement substantiel ou non, parce que dans le passé, nous avons vu que même si El Nino n'est pas là, nous avons encore, vous savez, ce genre d'épisodes de temps chaud pouvaient se produire." a déclaré leDr Akshay Deoras, climatologue, National Centre for Atmospheric Science University of Reading.

En février, la température moyenne à la surface de la mer était de 21,06 degrés Celsius, ce qui est supérieur au précédent record de 20.09 degrés Celsius enregistré en août 2023.

Ce réchauffement de l’océan Pacifique mais aussi des océans Indien et Atlantique pourraient avoir des conséquences dévastatrices à long terme pour leurs écosystèmes.

"Vous savez, parce que nous avons El Nino dans le Pacifique, la partie tropicale du Pacifique, nous nous attendons à ce qu'elle soit très chaude, ce qui est le cas. Mais en même temps, nous avons ce type de réchauffement massif dans l'Atlantique, l'Atlantique tropical et aussi dans certaines parties de l'océan Indien. Les trois principaux océans du monde - le Pacifique, l'Atlantique et l'océan Indien - travaillent donc en synergie pour produire ce pic massif de la température de surface de la mer. Et c'est également inquiétant parce que même si vous regardez l'océan Arctique et le mois de février 2024, il était également très chaud." a expliqué le climatologue.

La situation n’est pas meilleure sur terre, où les températures constatées en février 2024 ont permis de le désigner le mois de février le plus chaud jamais enregistrée au niveau mondial.

La température moyenne de l'air était de 13,54 degrés, soit 0,12 degré de plus que le précédent mois de février le plus chaud, en 2016.