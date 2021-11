COP26 : l'impact de la fonte des glaciers sur le tourisme et l'énergie

Alors que de nombreux glaciers fondent rapidement en raison du changement climatique, la disparition des calottes glaciaires portera un coup aux pays et aux communautés qui en dépendent depuis des générations : pour produire de l'électricité, attirer des visiteurs et maintenir d'anciennes traditions spirituelles.

De la frontière méridionale de l'Allemagne aux plus hauts sommets d'Afrique, les glaciers du monde entier ont servi d'attractions touristiques lucratives, d'archives climatiques naturelles pour les scientifiques et de balises de croyance pour les indigènes. Les masses de glace qui se sont formées pendant des millénaires à partir de neige compactée fondent depuis l'époque de la révolution industrielle, un processus qui s'est accéléré ces dernières années.

Ce recul peut être observé en Afrique, à la frontière de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo (RDC), où les pics déchiquetés des monts Rwenzori s'élancent dans le ciel au-dessus d'une jungle verdoyante. Ces sommets abritaient autrefois plus de 40 glaciers, mais il en restait moins de la moitié en 2005, et la fonte se poursuit. Les experts pensent que les derniers glaciers des montagnes pourraient disparaître d'ici 20 ans.

Pertes intangibles

Cette disparition est synonyme de problèmes pour l'Ouganda, pays enclavé qui tire près de la moitié de son énergie de l'hydroélectricité, notamment des centrales électriques qui dépendent du débit régulier des glaciers du Rwenzori."L'énergie hydroélectrique fonctionne beaucoup mieux avec des débits plus réguliers qu'avec des pics et des creux", déclare Richard Taylor, professeur d'hydrogéologie à l'University College de Londres.

En Tanzanie, où les experts estiment que le mont Kilimandjaro a perdu environ 90 % de ses glaciers en raison de la fonte et de la sublimation, un processus dans lequel la glace solide se transforme directement en vapeur sans devenir liquide au préalable. La plus haute montagne d'Afrique est l'une des principales attractions du pays alors quele tourisme représentait 10,7 % du PIB du pays en 2019.

Il y a également des pertes intangibles pour de nombreuses communautés autochtones qui résident à portée de vue des glaciers, rappelle Rainer Prinz, glaciologue à l'Université d'Innsbruck, en Autriche. Dans l'histoire des populations locales, "la glace dans les montagnes est le siège de dieu, avec une signification très spirituelle". Selon lui, "perdre les glaciers là-bas aurait aussi un impact sur la vie spirituelle".