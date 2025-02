Gaza : l'Egypte s'oppose au plan de Trump de déplacer les Palestiniens

Le plan de relocalisation des Palestiniens souhaité par Donald Trump continue d'agacer le Caire.

Dimanche au cours d'une rencontre avec son homologue djiboutien, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a rappelé la vision de son pays : une solution à deux Etats, sans nécessité de déplacement. Par ailleurs, l'Égypte a proposé d'accueillir une conférence pour la reconstruction de Gaza, une première étape vers une résolution du conflit basée sur la solution à deux États.

Nous avons une vision claire pour la reconstruction de la bande de Gaza, en veillant à ce qu’aucun citoyen ne soit déplacé de sa terre. Cette priorité guide notre engagement et nos actions, a-t-il souligné.

L’Égypte et la Jordanie, ainsi que d’autres puissances régionales, dont l’Arabie saoudite, ont rejeté la proposition du président américain Trump. Djibouti s’oppose également fermement à tout déplacement des populations palestiniennes : concernant la situation à Gaza, Djibouti soutient la position de l’Égypte et salue le rôle de Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sissi dans les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu. Comme l’a souligné le ministre Badr Abdelatty, la position arabe est sans équivoque : la solution durable réside dans l’établissement d’un État palestinien aux côtés d’Israël, coexistant en paix et en sécurité. Toute tentative d’expulsion des Palestiniens est totalement rejetée, a soutenu Mahmoud Ali Youssouf, ministre djiboutien des Affaires Etrangères.

Avec la réouverture du poste-frontière de Rafah avec l'Égypte samedi, quelques camions chargés d'aide humanitaire ont pu entrer à Gaza dimanche, apportant un soutien essentiel à une population confrontée à une grave pénurie de soins médicaux.