RDC : à Goma, les avis partagés sur le "cessez-le-feu" du M23

Alors que le M23 gagne du terrain dans le Sud-Kivu après la chute de Goma, les rebelles ont décrété un cessez-le-feu à compter du 3 février, en réponse à la crise humanitaire. À Goma, les avis de la population sont partagés sur cette trêve.

Si certains habitants semblent être soulagés par l'annonce du "cessez-le-feu" par les rebelles du M23, d'autres expriment leurs doutes sur la sincérité de cette démarche.

''Vraiment, on est fatigué, on est très fatigué, car si vous voyez même les victimes, il y a trop de victimes collatérales. Vraiment, la question du cessez-le-feu, on en doute fort ", a déclaré Didier Bahati, habitant de la ville de Goma.

"Nous regrettons de voir que, malgré le cessez-le-feu, la guerre continue et que les gens continuent de souffrir et de fuir. Nous ne voyons pas la paix malgré l'annonce de ce cessez-le-feu'', a confié Byamungu Hangi, conducteur de moto à Goma.

Kabunga Nelson, lui, se réjouit de ce cessez-le-feu décrété par le M23, qu'il juge "très important pour la population de Goma ". "Cela va permettre la reprise des activités. Dans la ville, il n'y aura plus de tueries, tout le monde reprendra sa vie normale, d’où l’importance de ce cessez-le-feu'', a-t-il ajouté.

Au lendemain du 1ᵉʳ jour de la trêve, le M23 a lancé une nouvelle offensive dans l'est du pays et s'est emparé d'une cité minière dans la province du Sud-Kivu, reprenant sa progression vers la capitale provinciale Bukavu.