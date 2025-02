Des Égyptiens manifestent contre le plan Trump déplaçant des Palestiniens de Gaza

Des milliers d’Égyptiens se sont rassemblés vendredi devant le poste-frontière de Rafah pour protester contre la proposition du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza vers l’Égypte et la Jordanie.

Les manifestants, brandissant des drapeaux égyptiens et palestiniens, ont dénoncé un projet qu’ils considèrent comme une atteinte à l’identité palestinienne et une tentative de déstabilisation de la région. Ils ont réaffirmé leur soutien à la cause palestinienne et leur opposition à toute forme de déplacement forcé.

Les autorités égyptiennes et jordaniennes ont rapidement rejeté cette proposition, soulignant qu’elle était inacceptable et contraire aux droits du peuple palestinien.

« Je veux dire à l'autre partie (Israël) que tout le peuple égyptien soutient ses dirigeants politiques. Non au déplacement. Je pense que tous les pays arabes devraient suivre l'exemple de l'Égypte et de la Jordanie », a déclaré Fathi Abu Hamda, membre du Parti des protecteurs de l'Égypte, lors de la manifestation.

Alors que des centaines de milliers de Palestiniens déplacés tentent de retourner vers le nord de Gaza, la proposition de Trump suscite une vive opposition dans la région. De nombreux analystes estiment qu’un tel déplacement serait une violation du droit international et pourrait aggraver les tensions au Moyen-Orient.

Le rassemblement au poste-frontière de Rafah témoigne du refus catégorique des Égyptiens de voir leur pays devenir une terre d’accueil forcée pour les Palestiniens. Il met également en lumière une solidarité arabe persistante face aux pressions internationales sur la question palestinienne.