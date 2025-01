Belgique : naissance d'un rhinocéros blanc au zoo de Pari Daiza

Une femelle rhinocéros blanc a donné naissance à un bébé le 2 janvier 2025 au zoo de Pari Daiza en Belgique.

Une bonne nouvelle pour cette espèce de rhinocéros provenant d’Afrique australe, menacée d’extinction. C'est la quatrième naissance de sa mère, Ellie, depuis 2016.

Le bébé rhinocéros se verra attribué un nom après un vote parmi les visiteurs du zoo, une fois que le bébé sera suffisamment en forme pour être présenté au public au cours de la première semaine de février.

Pour l'instant, le bébé et sa mère sont sous la surveillance de vétérinaires dans un endroit chaud et sécurisé où ils peuvent grandir et prendre des forces.

Les rhinocéros blancs ont frôlé l’extinction dans les années 80, victimes de braconnage, leur nombre diminue chaque année.

Grâce à des programmes de réintroduction menés au Botswana, au Kenya ou encore en Namibie, la lutte contre le commerce illégal des cornes des rhinocéros s’intensifie .