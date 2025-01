USA : Trump nullement inquiété par le succès de l'IA chinoise DeepSeek

Le chatbot d'intelligence artificielle chinois créé par DeepSeek a bouleversé les marchés boursiers lundi. Wall Street s’est effondré par crainte que les grandes entreprises américaines qui ont profité de la frénésie de l'intelligence artificielle ne soient menacées par le concurrent chinois.

« Aujourd'hui, et ces deux derniers jours, j'ai lu des articles sur la Chine et sur certaines entreprises chinoises, dont une en particulier, qui a mis au point une méthode d'IA plus rapide et beaucoup moins coûteuse, et c'est une bonne chose, parce qu'il n'est pas nécessaire de dépenser autant d'argent. Je considère cela comme un point positif, comme un atout. Donc, je pense vraiment que si c'est, si c'est un fait et si c'est vrai, et personne ne sait vraiment si c'est le cas, mais je considère cela comme un point positif parce que vous le ferez aussi. Vous ne dépenserez donc pas autant et vous obtiendrez le même résultat, du moins je l'espère. Le lancement de l'IA DeepSeek par une société chinoise devrait être un signal d'alarme pour notre industrie : nous devons nous concentrer sur la concurrence pour gagner, car nous avons les plus grands scientifiques du monde. », a déclaré le président américain Donald Trump.

Le succès de DeepSeek a alimenté les débats sur la concurrence économique et géopolitique entre les États-Unis et la Chine dans le développement de la technologie de l'IA.

L'assistant IA de DeepSeek est devenu lundi l'application gratuite la plus téléchargée de la boutique iPhone d'Apple, poussé par la curiosité que suscite le concurrent de ChatGPT.