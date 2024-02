Alexeï Navalny : sa veuve réclame sa dépouille et fustige Poutine

La veuve du leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny, a accusé le président Vladimir Poutine d'enfreindre "toutes les lois” en ne lui remettant pas le corps de son défunt mari.

L'homme politique d'opposition le plus connu de la Russie, Alexeï Navalny, est décédé le 16 février dernier dans une prison russe, ce qui a incité des centaines de personnes à travers le pays à se rendre à des cérémonies commémoratives avec des fleurs et des bougies.

Ioulia Navalnaïa accuse le président russe d'avoir "pris en otage" le corps de son époux pour obliger sa mère à accepter un enterrement dans le secret.

En effet, depuis plus d’une semaine, la mère de l’opposant tente de récupérer la dépouille de son fils dans une prison de l’Arctique. Selon elle, les autorités ont fixé comme condition pour lui rendre le corps que l’enterrement soit secret.

"Donnez-nous le corps de mon mari. Nous voulons qu'il ait un service funèbre et qu'il soit enterré, comme le veut l'orthodoxie. Donnez-nous Alexei sans aucune condition. Vous l'avez torturé vivant, et maintenant, vous continuez à le torturer mort. Vous vous moquez de la dépouille d'un mort. Il est impossible de trouver plus diabolique. Vous enfreignez toutes les lois, celles des hommes comme celles de Dieu", déclare-t-elle dans une vidéo publiée, ce samedi 24 février.

Sur les réseaux sociaux, les Russes affirment que les autorités ne veulent pas rendre le corps de Navalny à sa famille parce qu'elles craignent une manifestation publique de soutien à son égard.