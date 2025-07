Kenya : derniers adieux à Boniface Kariuki, victime d'une violence policière

Les Kényans se sont rassemblés vendredi pour rendre un dernier hommage à Boniface Kariuki, un civil abattu d’une balle dans la tête à bout portant par un policier lors des manifestations de juin.

Le drame, capté par des journalistes sur le terrain, a choqué le pays et transformé Kariuki en symbole du mouvement de protestation national qui réclame une meilleure gouvernance, davantage de transparence et la fin des violences policières.

Le président William Ruto, tout en promettant de mettre fin aux manifestations, a déclenché une vague d’indignation après avoir exhorté les forces de l’ordre à tirer dans les jambes des manifestants pour les disperser.

Dans la ville natale de Kariuki, à Murang’a, dans le centre du Kenya, une foule nombreuse a assisté aux funérailles de l’ancien vendeur ambulant, tué par la police lors des rassemblements du 17 juin à Nairobi.

Sur place, l’émotion était palpable. De nombreux proches et habitants ont dénoncé un usage excessif de la force et appelé le gouvernement à agir. La police est censée nous protéger, mais elle retourne ses armes contre nous. Que devons-nous en conclure ? C’est grave. Ce genre de tragédie ne doit plus jamais se reproduire. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités et indemniser la famille , a déclaré Ben Gitoho, un proche endeuillé.

Le Kenya fait face à des problèmes récurrents de brutalités policières. Des organisations de défense des droits humains, ainsi que des membres de la communauté internationale, appellent les autorités à faire preuve de retenue et à garantir la sécurité des citoyens lors des manifestations.