Ghana : des descendants d'esclaves de retour sur la terre de leurs ancêtres

Le nord du Ghana était autrefois un haut lieu de la traite des êtres humains : les captifs des communautés du nord, telles que Nok, dans l'actuel Togo, étaient amenés sur les marchés aux esclaves.

Des descendants d'esclaves africains du Ghana font le voyage depuis le pays où ils sont nés, en suivant la trace de leurs ancêtres, à la découverte de leur terre.

« Je suis témoin de ce qui s'est passé. J'accepte, je comprends et je ne vais pas me taire. Je suis ici. Je suis ici pour une raison : faire savoir à mes ancêtres que je suis reconnaissante même dans l'esprit (rond), que je suis reconnaissante, et qu'ils ne sont pas seuls. Et que la bataille n'est pas gagnée, mais que le combat a commencé, et que le monde sait que nous sommes un peuple. », a déclaré Charmine Francis, Caribbéenne.

Originaires des Caraïbes, du Brésil ou des États-Unis, ces groupes de descendants d’esclaves font le trajet pour connaitre l’histoire de leurs ancêtres et ce qu’ils ont traversé.

« Donc, si vous vouliez des esclaves, ou si vous vouliez un esclave à acheter, et bien sûr un esclave plus fort à acheter, vous deviez venir à Salaga. Si vous observez attentivement les tatouages ou les marques, vous verrez qu'ils viennent de différentes régions et qu'ils ont été amenés au marché. »

Un tourisme mémoriel qui permet à ces descendants d’esclaves de faire un peu de lumière sur une mémoire parsemée, des lignées ayant été séparées par l’esclavage. Éloignées de l’Afrique par l’histoire, certaines personnes vont jusqu’à réaliser des tests ADN pour savoir de quel pays d’Afrique elles viennent exactement.

« Ma fille a fait une analyse ADN et elle a prouvé que nous étions Africains à 78% et a même décomposé les régions d'où nous venions. En 2019, j'ai eu l'occasion de me rendre au Ghana, et j'ai eu l'impression que c'était là que je venais, que c'était là que j'avais commencé. », Corren Lewis, à la recherche de ses ancêtres.

La traite transatlantique des esclaves a déraciné 15 à 20millions d’africains selon l’Unesco. Ils ont été emmenés majoritairement aux Caraïbes, et dans les Amériques.