Cinéma : Charlize Theron revient dans la suite de "the Old Guard"

Les actrices américaines Charlize Theron et Uma Thurman s'affrontent dans la suite du film d'action « The Old Guard 2 ».

Uma Thurman, qui s'est taillé une place dans la culture pop grâce à ses rôles emblématiques dans "Pulp Fiction" et "Kill Bill" de Quentin Tarantino, explique qu'elle est revenue au genre de l'action après que Charlize Theron lui a écrit "un très beau message personnel" lui demandant de faire partie de la distribution.

« C'est une personne spéciale, et elle m'a écrit une très belle e-lettre personnelle, que nous appelons maintenant parce que je suis si vieux jeu. J'ai trouvé que son travail dans le premier film était spectaculaire, et je savais qu'elle voulait faire du second quelque chose de très spécial, et j'étais ravie de la soutenir dans cette démarche. », s'est confiée l'actrice Uma Thurman.

La star confirme qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour se remettre à filmer des combats d'épée, si bien qu’elle a servi d’exemple à Charlize Theron .

Le film fait suite à "The Old Guard", un film de 2020 bien accueilli, basé sur la bande dessinée de Greg Rucka. Theron incarne Andromaque, une immortelle vieille de plusieurs siècles qui a le pouvoir de se guérir elle-même. Avec un groupe de guerriers immortels, Andromaque et son équipe se battent pour protéger l'humanité. Cinq ans plus tard, ils sont de nouveau réunis, mais cette fois, le groupe se bat contre un puissant ennemi qui tente de menacer la mission du groupe.

01:23 - 01:48 -SOUNDBITE (anglais) Charlize Theron a fait part de ses points communs avec Uma Thurman : « Je ne sais pas, mais rien que de la côtoyer, c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'elle a accompli et comment elle a une vision si saine de tout cela. Et qu'elle a toujours son cœur et son âme intacts, et qu'elle est une personne bonne et gentille et une mère géniale, et nous étions tellement liés sur ce point qu'au moment où nous avons tourné, c'était juste comme un cadeau supplémentaire que nous avons reçu, ouais. »

« Je veux dire, c'est incroyable. Tout d'abord, quand j'ai appris qu'Uma en faisait partie, je me suis dit que c'était déjà énorme de travailler sur un film d'action avec Charlize, et qu'en plus vous y ajoutiez Uma, et je me suis dit que j'étais surstimulée. », a déclaré Kiki Layne, actrice à l'affiche du film également.

Avec Henry Golding et Chiwetel Ejiofor, "The Old Guard 2" sera diffusé en exclusivité sur Netflix à partir du 2 juillet.