Immigration : la Grèce demande une réponse européenne unie et juste

Le message selon lequel "la Grèce n'est pas un couloir ouvert vers l'Europe" a été lancé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans une déclaration au journal allemand Bild concernant les récentes décisions du gouvernement en matière d'immigration.

Mitsotakis insiste sur la volonté de l'Europe de coopérer étroitement avec les autorités libyennes afin que les départs puissent être stoppés au point de départ.

"Il précise toutefois que "nous avons besoin d'une réponse européenne unie", expliquant que "la Grèce reste attachée à une politique migratoire juste et efficace, y compris aux voies d'immigration légales, mais la situation actuelle exige une action immédiate". "Et ce n'est pas seulement la responsabilité de la Grèce, c'est aussi la responsabilité de l'Europe", souligne-t-il.

Par ailleurs, l'annonce faite par les garde-côtes sur l'opération de sauvetage de plus de 500 migrants au large de Gavdos souligne que huit étrangers (ressortissants égyptiens), âgés de 20 à 49 ans, ont été arrêtés.

Selon le communiqué, ces huit personnes ont été identifiées comme étant les trafiquants des migrants restants et sont accusées d'entrée illégale dans le pays et d'organisation criminelle.

Par ailleurs, vendredi midi, le parlement a voté à la majorité en faveur d'une réglementation plus stricte pour les migrants arrivant en Grèce par la mer depuis l'Afrique du Nord.

Les cinq cent quinze migrants, dont 420 hommes, 10 femmes et 85 mineurs, ont d'abord été transférés vers le port de Lavrio, puis vers le centre d'hébergement temporaire contrôlé pour demandeurs d'asile et vers Diavata, Evros et Malakasa.