Le Festival de Marrakech et l'envers du décor du cinema marocain

Après la projection du film "Cabo Negro" au Festival international du film de Marrakech cette semaine, les organisateurs, anticipant des réactions négatives, ont évacué l'équipe du film et annulé la séance de questions-réponses prévue par le scénariste-réalisateur Abdellah Taia après la projection du film.

Le film, sélectionné parmi les 70 longs métrages du festival et dont le tournage au Maroc a été approuvé par les autorités, raconte l'histoire homosexuelle de deux jeunes hommes qui passent l'été sur une plage du nord du pays.

"Je suis Marocain. Je suis homosexuel. Et j'ai toujours voulu montrer la réalité des homosexuels marocains au cinéma", a déclaré Abdellah Taia en présentant le film lors d'une projection la semaine dernière. "L'amour que je n'ai jamais reçu en grandissant, je l'ai inventé, je l'ai créé et je l'ai mis dans 'Cabo Negro' pour le donner à la jeunesse marocaine d'aujourd'hui."

Seize ans après que Taia a fait son coming out dans les médias marocains et 11 ans après la sortie de son premier film avec des protagonistes homosexuels, le sujet de "Cabo Negro" n'est pas nouveau. Sa déclaration n'est pas non plus en décalage avec les acteurs et les réalisateurs qui, de la même manière, louent ce dont les films sont capables au festival.

Pourtant, la chaîne d'événements qui a suivi a mis à nu certaines des tensions qui animent l'industrie cinématographique marocaine.

Lorsque le festival de Marrakech déroule son tapis rouge chaque année, les stars du cinéma présentes bénéficient d'un temps hivernal ensoleillé, de complexes hôteliers luxueux et d'un lieu où faire l'éloge du cinéma et de son pouvoir de changer les esprits. Cette année, le festival s'est achevé samedi et a accueilli des stars telles que l'acteur Sean Penn et le réalisateur Luca Guadagnino. Mais l'image que le festival projette des libertés de l'industrie cinématographique marocaine se heurte souvent à la censure et aux réalités économiques auxquelles sont confrontés les cinéastes.

Ces tensions sont devenues primordiales pour l'industrie cinématographique mondiale à mesure que de nouveaux festivals voient le jour dans des pays comme l'Arabie saoudite et la Chine, qui constituent la deuxième plus grande industrie du divertissement au monde.

Liberté d'expression

Au Maroc, les films étrangers comportant des scènes de sexe peuvent être projetés sans problème au festival du film de Marrakech, alors que les séquences contenant des baisers dans des films tels que "Titanic" ou "Spiderman" sont normalement censurées à la télévision marocaine.

Le public peut applaudir un film sur la répression par l'Iran des manifestations nationales de 2022. Mais les journalistes et les militants marocains qui critiquent le gouvernement continuent d'être condamnés à des peines de prison, y compris pas plus tard que le mois dernier. Des films marocains comme "Cabo Negro" peuvent être projetés, mais les relations entre personnes de même sexe restent interdites par le code pénal marocain.

Lorsqu'une vidéo des propos de M. Taia a été diffusée dans les médias marocains et sur les réseaux sociaux, ses partisans ont défendu son droit à la liberté d'expression, tandis que ses détracteurs, dont un ancien Premier ministre, se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles les films sur l'homosexualité étaient autorisés à être projetés.

L'équipe de direction du festival, dirigée par des Français, s'est refusée à tout commentaire sur la projection de "Cabo Negro" ou sur l'annulation de la séance de questions-réponses, mais elle a déjà décrit le festival comme une plateforme pour les cinéastes de la région.

"Ce qui rend l'identité de Marrakech unique, c'est qu'elle crée un espace où de grands noms prestigieux de l'industrie viennent très généreusement à la rencontre du public tout en donnant un coup de projecteur sur les nouvelles découvertes", a déclaré la semaine dernière Rémi Bonhomme, directeur artistique du festival. "Nous travaillons avec cette génération émergente de cinéastes du Maroc, de la région arabe et du continent africain."

Mais certains ont commencé à se demander à qui et à quoi sert le festival.

Certains pensent que le festival est une sorte de "bling bling" réservé aux étrangers et au marketing du pays, avance Mariam El Ajraoui, spécialiste marocaine du cinéma et professeur à l'université d'Abou Dhabi. "D'autres pensent que pour soutenir le cinéma local, il faut se tourner vers l'étranger."

Le cinéma marocain, dans son pays et à l'étranger

L'industrie cinématographique marocaine a atteint de nouveaux sommets au cours de la dernière décennie, avec des films primés au festival de Cannes et des productions comme "Gladiator II" tournées dans le pays.

Malgré sa croissance, il reste relativement modeste au niveau national. Le Maroc prévoit que 11 millions de dollars de billets seront vendus en 2024 - une somme presque deux fois supérieure au total du box-office d'il y a dix ans. Moins de la moitié des billets vendus concernent des films marocains.

L'autorité cinématographique marocaine a offert un soutien de 5,9 millions de dollars à 32 films cette année, soit environ 184 000 dollars par film. Étant donné que les films coûtent souvent plus cher à l'écran, la majorité d'entre eux recherchent des fonds publics ou privés en dehors du Maroc, en Europe ou au Moyen-Orient. Ce type de financement favorise les films dont la narration peut être approuvée par les autorités marocaines et qui correspondent à l'idée que les producteurs occidentaux se font du Maroc.

"Il faut trouver l'argent soit au Maroc, soit à l'étranger", confie un producteur qui a parlé sous le couvert de l'anonymat par crainte de répercussions, car ses films sont souvent financés par l'État.

Les films qui obtiennent le financement et l'autorisation nécessaires sont souvent très délicats. Ils abordent des thèmes tels que la religion, la sexualité et la lutte entre tradition et modernité, mais souvent de manière subtile et sans mots explicites dans les scénarios qu'ils soumettent pour l'obtention d'un permis de tournage.

"Si le CCM est contre vous, vous trouvez des financements à l'extérieur. Mais vous devez toujours tourner le film au Maroc, et vous avez donc besoin du « OK » du CCM", ajoute le producteur.

Le film de Taia, "Cabo Negro", était un projet à petit budget sans soutien de l'État, mais il a reçu l'autorisation du CCM. "Pourquoi pas ? S'il y a une population intéressée par ces films, pourquoi la priver ?", affirme Abdelaziz El Bouzdaini, directeur du CCM. "C'est comme ça au Maroc. Nous sommes un pays accueillant."

Les pressions de l'industrie

En abordant ces questions sociales, les films gagnent des places dans les festivals, des éloges internationaux et l'accès à des financements étrangers. Mais pour d'autres, comme Taia, le fait d'aborder ces mêmes tabous de manière trop directe peut entraîner des réactions négatives au niveau national.

Cette dynamique peut également compliquer la tâche des réalisateurs qui veulent faire des comédies, des thrillers ou des films policiers.

"Il y a une sorte de paradoxe que je n'ai pas réussi à m'expliquer sur le fonctionnement du marché. ... Les films sociaux qui pourraient être moins conviviaux attirent beaucoup plus de spectateurs", fait ressortir la réalisatrice Yasmine Benkiran lors d'une table ronde organisée dans le cadre du festival vendredi.

Les cinéastes dont le travail est centré sur des questions sociales, quel que soit le niveau de tabou, affirment que leurs inspirations sont simples et que les thèmes qu'ils abordent font partie de la vie marocaine.

Le film "Everybody Loves Touda" du réalisateur Nabil Ayouch, qui raconte les difficultés d'une chanteuse folklorique marocaine qui quitte un village pauvre pour s'installer dans la plus grande ville du pays, a été présenté pour la première fois à Cannes, a été projeté au festival la semaine dernière et sortira dans les salles marocaines le 11 décembre.

Ses films traitent de la radicalisation, de la pauvreté et de la sexualité, notamment "Much Loved", un film sur les prostituées de Marrakech que le Maroc a interdit en 2015. Le Maroc a déjà soumis six de ses films à l'examen des Oscars pour le prix du meilleur film international.

Par le passé, certains Marocains ont critiqué le choix des sujets de M. Ayouch. Mais il a déclaré dans une interview qu'il était inspiré par des histoires et qu'il se demandait rarement si les sujets pouvaient plaire au public marocain ou occidental.

"J'essaie d'être aussi franc et sincère que possible lorsque je fais mes films", a déclaré M. Ayouch. "Les points communs de mon travail sont un intérêt marqué pour des personnes que nous ne voulons pas spécialement entendre ou voir parce qu'il est beaucoup plus facile de les juger."