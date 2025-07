"Don't Let's Go to the Dogs Tonight" et la guerre de libération du Zimbabwe

Les yeux innocents de bobo, âgé de seulement 8 ans découvrent dans la Rhodésie du Sud, une guerre de libération qui dure déjà 14 ans.

À l'approche des élections de 1980 qui allaient créer le Zimbabwe, Embeth Davidtz dans son film Don't let's Go to the Dogs Tonight s'introduit dans la vie d'une famille de fermiers blancs aux dernières heures du gouvernement rhodésien.

Dans son premier film en tant qu'actrice et réalisatrice, Embeth Davidtz adapte sur grand écran les mémoires d'Alexandra Fuller. Dans le film, elle joue le rôle d'une mère rigide qui apprend à sa fille les codes de la ségrégation raciale instaurée au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Une guerre douloureuse qui a duré 14 ans et fait plus de 30 000 victimes, de 1965 à 1979 est racontée sur petit écran par l'actrice americano-sudafricaine.

Il a fallu six ans à l'actrice americano-sudafricaine pour porter sur grand écran "Don't Lets Go To The Dogs Tonight". Le film sort en salle à New York et Los Angeles le 11 juillet.