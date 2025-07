La réunion ministérielle du dialogue mondial des civilisations s'est ouverte jeudi à Pékin. Sous le thème "Sauvegarder la diversité des civilisations humaines pour la paix et le développement du monde", la réunion de deux jours, organisée conjointement par le département de la publicité du Comité central du PCC et le département international du Comité central du PCC, a attiré plus de 600 invités de 140 pays et régions.

« Nous souhaitons que les petits États insulaires en développement puissent probablement s'inspirer de la Chine en termes de développement et de croissance économique réussie », a déclaré Gloria Thomas, ministre au ministère du développement social et communautaire, du logement et de l'égalité des sexes de la Grenade.

De nombreux experts étrangers ont commenté la coopération internationale de la Chine en soulignant la grande variété de produits chinois disponibles dans leurs pays d'origine. Cette diversité est un reflet vivant de la coopération et des échanges amicaux entre les nations.

« En se comprenant les uns les autres, en travaillant ensemble, en partageant ce que vous avez, qu'il s'agisse de culture, de développement, de science ou d'espace, c'est la seule façon de vivre en paix et de se dire que nous sommes des êtres humains. », a indiqué Nangolo Mbumba, ancien président de la Namibie.

Certains participants pensent que ce n'est qu'en approfondissant les échanges et la coopération que l'on pourra parvenir à une prospérité et à un développement communs.