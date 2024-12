Festival du film de Marrakech : les arts marocains mis à l'honneur

Actuellement en cours au Maroc, le festival international du film de Marrakech est l’occasion pour de nombreux réalisateurs d’assister aux premières projections de leur film et d’observer les réactions des professionnels de l’industrie du cinéma.

Heureux d’être de retour au pays, Daoud Aoulad-Syad réalisateur de nombreux longs métrages dont Adieu forain (1998) et En attendant Pasolini (2007), a présenté Le lac Bleu, tourné en plein désert marocain. Le film raconte comment Youssef orphelin non voyant âgé de 12 ans, s'est vu offrir un appareil photo qui va lui donner l'envie de photographier tout ce qui l'entoure et de partir à l'aventure à la recherche d'un lac bleu dans le désert pour le photographier.

« J’ai rencontré des non-voyants suisses qui sont venus dans la région pour faire un trek, vers le lac Iriqui dans le désert du Maroc. Je me suis demandé comment ces non-voyants pouvaient venir ici pour marcher, et parmi ces gens il y’avait un photographe et grâce à lui, j’ai trouvé l’idée géniale, et à partir de ce moment-là on a écrit le scénario. Le choix des acteurs s’est fait facilement, parce que ce sont des gens qui font du théâtre, des grands comédiens avec qui j’ai déjà travaillé, mais le plus difficile a été pour moi de sélectionner celui qui allait jouer l’enfant, car je ne voulais pas prendre un enfant valide qui allait jouer le rôle d’un non voyant. Comme il était bien entouré avec de vrais comédiens, ils l’ont intégré, mais il a fallu du temps et je pense que le résultat est réussi. », a expliqué le réalisateur marocain.

Le directeur artistique de la 21ème édition, Rémi Bonhomme, a souhaité rendre hommage à une actrice marocaine de renom, Naïma Elmcherqui. Cette dernière décédée le 5 octobre 2024 à l'âge de 81 ans, a marqué le monde de l'art marocain. Elle était une figure emblématique du cinéma, du théâtre et de la télévision du pays.

Sa fille, la journaliste Yasmine Khayat était émue et fière d'accepter ce prix en l'honneur de sa mère : « Le deuil va prendre son temps, la vie est ainsi faite mais en même temps on sent une communion de la communauté cinématographique pour honorer sa mémoire et pour surtout honorer son engagement pour le théâtre, le cinéma et les arts marocains. Son engagement social va aussi être célébré ce soir, elle a fait beaucoup pour la promotion et l’émancipation de la femme marocaine, de la jeunesse et des enfants. Elle a été ambassadrice de l’UNICEF et elle fait vraiment ce qu’il fallait. », a déclaré Yasmine Khayat.

Le festival international du film de Marrakech se déroule dans la ville marocaine jusqu'au 7 décembre 2024.