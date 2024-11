Soudan : des alliés de guerre "favorisent le massacre", accuse l'ONU

La cheffe des affaires politiques de l’ONU a accusé mardi les alliés des forces militaires et paramilitaires en guerre du Soudan d’avoir "permis le massacre" qui a tué plus de 24 000 personnes et créé la pire crise de déplacement au monde.

"C’est inadmissible", a déclaré Rosemary DiCarlo au Conseil de sécurité de l’ONU. "C’est illégal et cela doit cesser."

Elle n’a pas nommé les pays qui financent et fournissent des armes à l’armée soudanaise et aux forces paramilitaires de soutien rapide, mais elle a déclaré qu’ils avaient la responsabilité de faire pression sur les deux parties pour qu’elles œuvrent à un règlement négocié de la guerre.

Le Soudan a plongé dans le conflit à la mi-avril 2023, lorsque des tensions de longue date entre ses dirigeants militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale, Khartoum, et se sont propagées à d’autres régions, notamment au Darfour occidental, qui a été ravagé par des effusions de sang et des atrocités en 2003. L’ONU a récemment averti que le pays était au bord de la famine.

Le mois dernier, les RSF ont ravagé la province de Gezira, attaquant des villes et des villages, tuant des dizaines de personnes et violant des femmes et des filles, selon l’ONU et des groupes locaux.

DiCarlo a déclaré au Conseil que les organisations non gouvernementales affirment que ces attaques ont été marquées par « certaines des violences les plus extrêmes des 18 derniers mois ».

Elle a fermement condamné les attaques continues des RSF contre les civils et a déclaré que l’ONU est également "consternée par les attaques contre les civils perpétrées par des forces affiliées aux forces armées soudanaises dans la région de Khartoum".

DiCarlo a déclaré qu’il était grand temps que les forces rivales viennent à la table des négociations, mais elle a déclaré que les deux parties semblent convaincues qu’elles peuvent gagner sur le champ de bataille, et cela est alimenté par le soutien extérieur et les armes.

"Alors que la fin de la saison des pluies approche, les parties continuent d’intensifier leurs opérations militaires, de recruter de nouveaux combattants et d’intensifier leurs attaques", a-t-elle déclaré. "Cela est possible grâce à un soutien extérieur considérable, notamment un flux constant d’armes dans le pays."

Le Soudan a accusé les Émirats arabes unis d’armer les RSF, ce que les Émirats nient avec véhémence. Les RSF auraient également reçu le soutien du groupe de mercenaires russes Wagner. Et des experts de l’ONU ont déclaré dans un rapport plus tôt cette année que les RSF recevaient le soutien des communautés alliées aux Arabes et de nouvelles lignes d’approvisionnement militaire passant par le Tchad, la Libye et le Soudan du Sud.

Quant au gouvernement, le général Abdel Fattah Burhan, qui a dirigé la prise de contrôle militaire du Soudan en 2021, est un proche allié de l’Égypte voisine et de son président, l’ancien chef de l’armée Abdel-Fattah el-Sissi. En février, le ministre soudanais des Affaires étrangères a tenu des entretiens à Téhéran avec son homologue iranien au milieu d’informations non confirmées sur l’achat de drones pour les forces gouvernementales.

DiCarlo a appelé à une intensification de l’action internationale pour protéger les civils et promouvoir les pourparlers.

Elle a déclaré que l’envoyé spécial de l’ONU pour le Soudan, Ramtane Lamamra, envisage la prochaine phase de son engagement avec les parties belligérantes, y compris une autre série de "pourparlers de proximité axés sur les engagements liés à la protection des civils".

L’armée soudanaise a boycotté les pourparlers de proximité à Genève, en Suisse, en juillet, visant à stimuler l’aide humanitaire et à lancer des pourparlers de paix, malgré les appels internationaux pour qu’elle y participe. RSF a envoyé une délégation à Genève.

DiCarlo a déclaré que Lamamra se rendra au Soudan et dans d’autres endroits de la région dans les semaines à venir pour rencontrer les principales parties prenantes afin de discuter d’une nouvelle tentative de pourparlers.

Ramesh Rajasingham, directeur de la coordination au sein du bureau humanitaire de l’ONU, a déclaré au conseil que les "atrocités choquantes" à Gezira et les combats au Darfour occidental et au Darfour septentrional poussent davantage de personnes à fuir.

Depuis avril 2023, plus de 11 millions de personnes ont fui leur foyer, dont 3 millions ont traversé la frontière vers les pays voisins, a-t-il déclaré. Le mois dernier, 58 000 personnes des deux États du Darfour ont traversé la frontière vers le Tchad voisin, qui accueille aujourd’hui plus de 710 000 réfugiés, a-t-il déclaré.

Rajasingham a déclaré que les combats continuent de s’intensifier autour de la capitale du Darfour-Nord, El Fasher – la seule capitale du Darfour que les RSF ne contrôlent pas. En juillet, des experts de la faim ont confirmé les conditions de famine dans le camp de déplacés de Zamzam, situé à proximité.

Rajasingham a déclaré qu’un récent examen nutritionnel dans le camp a révélé qu’environ 34 % des enfants souffraient de malnutrition, dont 10 % de malnutrition sévère.

"Et nous voyons maintenant des signes inquiétants selon lesquels l’insécurité alimentaire s’aggrave et se propage à d’autres régions, avec des rapports ces dernières semaines faisant état de niveaux de faim particulièrement alarmants au Sud-Kordofan", a-t-il déclaré.

"Je ne peux tout simplement pas suffisamment insister sur la gravité de la situation", a déclaré Rajasingham, exhortant la communauté internationale à prendre des mesures immédiates.