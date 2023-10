Guerre Israël-Hamas : l’Algérie réaffirme son soutien aux Palestiniens

Alors qu’Israël poursuit ses bombardements à Gaza, l’Algérie a réaffirmé son soutien à la Palestine. Lors d’une réunion à Alger des ministres des Affaires Étrangères de l’Afrique et de l’Europe du Nord, le pays a appelé à venir en aide à la population de Gaza.

"L'Algérie réitère son entière solidarité avec ses frères palestiniens et appelle la communauté internationale à agir en urgence pour venir en aide aux opprimés et aux persécutés, pour mettre fin à cette agression et pour relancer le processus de paix", a déclaré Ahmed Attaf, Ministre algérien des Affaires étrangères.

Lors de ce sommet, qui vise à renforcer les liens entre nations africaines et nordiques, plusieurs pays étaient présents à l’exception du Maroc, qui a rompu ses relations diplomatiques avec l’Algérie. Étaient également absents, le Mali et le Niger, sous le coup de sanctions après leurs coups d’Etat respectifs.

"Le continent africain a souffert et continue de souffrir à cause des conflits et des troubles dans les domaines de la sécurité, de la politique, de l'économie et de l'environnement. Aujourd'hui, l’Afrique s'efforce avec détermination et fermeté de faire entendre sa voix et de se diriger vers la stabilité", a expliqué Ahmed Attaf.

En dehors de l’Algérie, plusieurs pays africains comme la Tunisie, l’Afrique du Sud ou encore le Soudan ont ouvertement apporté leur soutien à la Palestine. Des manifestations en faveur de Gaza ont également eu lieu dans plusieurs villes africaines.