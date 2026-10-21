Afrique du Sud : le procès d’un homme recherché pour un triple meurtre reporté

La justice sud-africaine a reporté au 29 octobre 2026 l’affaire Ndodana Mkhanyisi Tshuma, un homme recherché par la police britannique pour le meurtre présumé de son épouse et de leurs deux filles. Son avocat évoque de possibles troubles de mémoire et envisage de demander une expertise psychiatrique.

Lors de sa comparution mercredi devant un tribunal de Johannesburg, Ndodana Mkhanyisi Tshuma a affirmé ne plus se souvenir d’avoir plaidé coupable ni d’avoir signé un accord de plaidoyer.

Cette déclaration a conduit son avocat, Chrispin Machingura, à demander un délai avant la poursuite de la procédure judiciaire.

« Mon client ne se souvient pas avoir signé un accord de plaidoyer. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas poursuivre la procédure », a expliqué l’avocat devant la presse.

Tshuma avait précédemment reconnu sa culpabilité pour détention illégale d’une arme à feu et de munitions, ainsi que pour une infraction à la législation sur l’immigration, après être entré en Afrique du Sud alors qu’il était en fuite.

Selon son avocat, les déclarations de l’accusé soulèvent des interrogations sur sa capacité à comprendre et à reconnaître les engagements judiciaires qu’il aurait pris.

La législation sud-africaine permet de solliciter une évaluation médicale lorsqu’il existe des doutes sur les capacités mentales d’un prévenu.

Chrispin Machingura prévoit de rencontrer son client dans une semaine afin de clarifier sa position.

Si Tshuma maintient ne pas se souvenir de ses précédentes déclarations, la défense pourrait demander une expertise psychiatrique. Dans le cas contraire, la procédure pourrait reprendre sur la base de l’accord de plaidoyer initial.

De son côté, le ministère public a indiqué être prêt à poursuivre l'affaire.

Le tribunal a finalement décidé de reporter l'audience au 29 octobre 2026.

Au-delà des infractions examinées par la justice sud-africaine, Ndodana Mkhanyisi Tshuma est recherché par les autorités britanniques dans le cadre d’une enquête sur le meurtre de son épouse et de leurs deux filles.

Les circonstances exactes de ce triple homicide ne sont pas précisées dans les informations communiquées à ce stade.

La prochaine audience devra notamment permettre de déterminer si la procédure judiciaire sud-africaine peut reprendre ou si une évaluation psychiatrique de l’accusé est nécessaire.