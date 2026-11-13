Portugal : les robots humanoïdes à l'honneur au Web Summit de Lisbonne

Sur la scène de la MEO Arena, à Lisbonne, neuf robots humanoïdes chinois ont enchaîné les pas de danse à l'unisson, sous les applaudissements de milliers de spectateurs. Cette chorégraphie spectaculaire, présentée le 9 novembre par l'entreprise AgiBot, a donné le ton du Web Summit 2026, largement consacré aux progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle. Pour la première fois, des robots humanoïdes ont également participé aux conférences en tant qu'intervenants officiels. Dans les allées, les visiteurs ont pu découvrir d'autres machines, dont un robot à deux bras monté sur roues, conçu par Galbot pour effectuer des tâches dans les magasins, les pharmacies et les usines. Près de 70 000 personnes venues de 164 pays ont participé à cette édition, marquée par une présence chinoise sans précédent. Plus de 50 représentants des secteurs chinois de l'intelligence artificielle et de la robotique avaient fait le déplacement. Installé à Lisbonne depuis 2016 après avoir vu le jour à Dublin en 2009, le Web Summit est devenu un rendez-vous majeur pour les entreprises technologiques et les investisseurs. Son fondateur, Paddy Cosgrave, a affirmé cette année que les « superstars du futur » ne viendront pas de Californie, mais de Chine. Le salon a néanmoins connu une interruption le 11 novembre, lorsque la tempête Charles a contraint les organisateurs à annuler les activités prévues. Il a repris le 12 novembre pour sa dernière journée, confirmant l'importance croissante de la robotique et de l'automatisation dans le secteur technologique.