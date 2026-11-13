Macédoine du Nord : une ville envahie par plus de 1 000 vaches

Des vaches slalomant entre les voitures, broutant les pelouses des parcs ou surgissant au coin des rues à la nuit tombée : les vidéos tournées récemment à Kriva Palanka témoignent d'une cohabitation devenue intenable. Dans cette ville du nord-est, les ravages s'accumulent sur les cultures et le mobilier urbain, laissant les habitants sur le qui-vive à chaque déplacement. Alertant sur une situation hors de contrôle, le maire Saško Mitovski réclame désormais au gouvernement un état de crise de 30 jours. En l'espace de cinq ans, la population de bovins en divagation a bondi de 400 à plus de 1 000 bêtes, selon les estimations de la mairie. À l'origine de ce phénomène figure le troupeau d'une seule famille, placée en détention après s'être opposée par la force à une opération de saisie de l'Agence alimentaire et vétérinaire. Mais l'opération a tourné court : faute d'enclos suffisants après leur confiscation, les bêtes ont continué d'occuper l'espace urbain. Effrayés par ces apparitions imprévisibles en cœur de ville, les résidents pressent les pouvoirs publics d'agir. Dépassée par l'ampleur logistique du problème, la municipalité espère que l'état d'urgence débloquera des renforts nationaux pour reprendre la main au quotidien et régler durablement la crise.