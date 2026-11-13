Ukraine : des drones russes frappent un hôpital à Kyiv et font deux morts à Odessa

Dans le quartier de Chevtchenkivskyï, au cœur de la capitale, une frappe a provoqué un incendie dans un établissement de santé et partiellement détruit son deuxième étage, d'après le Service national des situations d'urgence. Le personnel hospitalier a évacué 30 personnes, tandis que les secouristes en ont sauvé sept autres. Sur les images diffusées par les secours ukrainiens, des patients sont accompagnés vers l'extérieur, certains en fauteuil roulant ou à l'aide de béquilles, pendant que les pompiers s'efforcent de maîtriser les flammes. D'autres séquences montrent des fenêtres soufflées, de la fumée s'échappant du bâtiment et des équipes de secours parcourant les couloirs. L'incendie a finalement été éteint. À Odessa, grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, une autre attaque de drones russes a tué deux personnes et fait cinq blessés, selon Serhii Lysak, chef de l'administration militaire municipale. Une maison individuelle et plusieurs voitures ont également été endommagées. Les images tournées de nuit montrent des pompiers mobilisés pour éteindre un incendie sur les lieux de la frappe. Ces attaques ont nécessité d'importantes interventions des services d'urgence dans les deux villes. Ces bombardements surviennent alors que la Russie poursuit ses attaques aériennes contre l'Ukraine, plus de quatre ans après le début de son invasion à grande échelle en février 2022.