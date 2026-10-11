Malaisie : coopération et crises internationales au menu de la visite du président égyptien

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a échangé, samedi, avec le Premier ministre de Malaisie Anwar Ibrahim à Kuala Lumpur, deuxième étape de sa tournée en Asie.

La situation à l’échelle internationale, dominée notamment par divers foyers de tensions, a été au menu de la rencontre. Abdel-Fattah al-Sissi a déclaré, lors d’une conférence, qu’il s’efforçait de « mettre un terme à l’escalade » au Moyen-Orient. Le président égyptien et son hôte ont aussi évoqué la crise dans la Corne de l’Afrique.

''J’ai également discuté avec le Premier ministre de la situation dans la Corne de l’Afrique et en mer Rouge. J’ai souligné l’importance de parvenir à un règlement politique global, seul moyen de mettre fin à toutes les crises de la région.'', a déclaré le président égyptien.

Les échanges commerciaux entre la Malaisie et l'Égypte figuraient aussi au programme de cette visite d’État. Kuala Lumpur représente un partenaire économique important pour le pays des pharaons en Asie du Sud-Est ; l’Égypte offre, quant à elle, à la Malaisie un accès privilégié aux marchés arabes et africains.

''L’Égypte est bien sûr un pays très important dans le monde arabe et en Afrique. Par conséquent, la collaboration avec l’Égypte conférera à la Malaisie un rôle considérable et lui offrira l’opportunité de développer nos échanges commerciaux, nos investissements en général et le tourisme, dans tous les domaines.'', a déclaré Anwar Ibrahim, Premier ministre de Malaisie.

Énergies renouvelables, transformation agroalimentaire, technologies et tourisme : les domaines de coopération sont nombreux. La liste comprend aussi l’importation et le raffinage de l’huile de palme et la zone économique du canal de Suez, qui suscite un intérêt croissant auprès des milieux d’affaires malaisiens.