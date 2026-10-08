Plus de 20 000 écoliers et étudiants tués à Gaza et en Cisjordanie occupée depuis le 7-Octobre

Plus de 20 000 élèves et étudiant et plus de 1 000 membres des personnels éducatifs et administratifs ont été tués dans la bande de Gaza et Cisjordanie occupée depuis le 7-Octobre 2023, selon le ministère palestinien de l’Éducation.

Ce dernier qualifie la réponse de l’armée israélienne aux massacres du Hamas de « génocide ».

19 189 élèves et 1 386 étudiants ont été tués dans la bande de Gaza, tandis que 134 élèves et 39 étudiants ont été tués en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, 805 membres du personnel scolaire et 246 membres du personnel universitaire ont été tués dans la bande de Gaza, tandis que sept employés scolaires ont été tués en Cisjordanie occupée au cours de cette période, a précisé le ministère.

S’y ajoutent aussi des centaines de blessés, des arrestations et la destruction de nombreux établissements dans les territoires palestiniens.

Le ministère parle de 179 écoles publiques entièrement détruites à Gaza, ainsi que de 105 écoles gérées par l’UNRWA, l’agence des Nations unies, endommagées par les frappes israéliennes.

Selon les autorités de l’enclave palestinienne, la guerre a fait près de 74 000 morts et 174 000 blessés. 90 % des infrastructures civiles ont été détruites en trois ans.