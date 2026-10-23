Gaza : une frappe israélienne détruit des habitations dans le camp de Nuseirat

Des images spectaculaires montrent le moment où une puissante explosion, dans le centre de la bande de Gaza, illumine le ciel nocturne. Les flammes se propagent à travers les décombres alors que des habitants se rassemblent à proximité et que les équipes de secours se précipitent pour éteindre l’incendie. Aucun décès n'a été signalé, mais la gravité des blessures reste inconnue. Ce vendredi matin, les familles fouillaient les décombres à la recherche de leurs effets personnels. Des sacs de nourriture jonchaient encore les gravats, tandis que des enfants marchaient sur les ruines de ce qui, quelques heures plus tôt, était encore le toit d'un bâtiment. Les images montrent des maisons éventrées, des structures effondrées et d'importants amas de béton, témoignant des dégâts causés par l'attaque. Cette attaque intervient après plus de deux ans de conflit, une grande partie du territoire est dévastée et de nombreuses familles n'ont d'autre choix que de vivre au milieu des ruines, dans la crainte de nouveaux bombardements.