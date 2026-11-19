Après 13 ans d'attente, la sortie de GTA VI célébrée à Dublin et Miami

Écrans en boucle et faux périmètres de police : l'ambiance était électrique autour du lancement du dernier volet de la série phare de Rockstar Games. Interrogés par l'AFP, plusieurs joueurs ont reconnu qu'ils allaient déserter les bancs de la fac durant deux jours pour se consacrer exclusivement au jeu pendant 48 heures. À Miami, l'événement s'est décliné à travers un partenariat inédit avec le club de NBA du Miami Heat, qui a rebaptisé et redécoré son enceinte aux couleurs de Vice City, la ville inspirée de Miami servant de décor à GTA VI. Après des heures de file d'attente, les fans ont pris d'assaut la boutique officielle pour s'offrir des maillots et des shorts collectors. Ce lancement s'inscrit dans le sillage du succès historique de GTA V, paru en 2013, l'un des biens culturels les plus rentables jamais produits. Il témoigne surtout du rayonnement d'une franchise qui déborde largement la sphère vidéoludique pour s'imposer dans le sport, la mode et la culture populaire.