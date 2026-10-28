Brésil : Flávio Bolsonaro aurait fui vers l’Équateur après sa défaite électorale

Le candidat de droite à la présidentielle brésilienne, Flávio Bolsonaro, aurait quitté le Brésil pour l’Équateur, selon les autorités argentines.

Battu dimanche au second tour par le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva, il aurait transité par l’Argentine malgré une décision de justice lui interdisant de quitter le territoire brésilien.

Selon la Direction nationale des migrations argentine, le sénateur de 45 ans est entré en Argentine mardi soir avec son épouse et leurs deux filles, muni de documents de voyage valides et sans obstacle juridique. La famille a ensuite embarqué à bord d’un vol privé à destination de Guayaquil, en Équateur.

D’après les données du site Flightradar24, l’avion a décollé mercredi peu après minuit, heure locale, de Puerto Iguazú, dans le nord-est de l’Argentine. La compagnie Baires Fly, qui opérait le vol, n’avait pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP.

Ces informations contredisent les premières informations de médias américains, qui avaient rapporté, en citant des sources anonymes, une arrivée de Flavio Bolsonaro aux États-Unis. Le département d’État américain avait annoncé qu’il délivrerait des visas au sénateur et à sa famille, sans toutefois confirmer leur destination.

La Cour suprême brésilienne lui avait interdit de quitter le pays et ordonné de remettre ses passeports. Flávio Bolsonaro fait l’objet d’une enquête pour des soupçons de corruption et de blanchiment d’argent. Sa défaite électorale pourrait également lui faire perdre son immunité parlementaire.

Le sénateur n’a pas reconnu sa défaite face à Lula, élu avec 51,8 % des voix. Il conteste notamment les conditions de prolongation des horaires de vote, décidée en raison de difficultés de transport ayant empêché certains électeurs de se rendre aux urnes.