Brésil: en pirogue ou à pied, les électeurs affluent pour un scrutin présidentiel décisif

Dans tout le Brésil, les électeurs se sont rendus aux urnes dimanche 25 octobre pour départager le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flávio Bolsonaro au second tour de l'élection présidentielle. En Amazonie, les habitants de Lago do Catalão, une communauté riveraine de 120 familles, ont rejoint leur bureau de vote en pirogue ou en bateau à moteur. Dans cette région, voter nécessite parfois de traverser les eaux du fleuve. À Rio de Janeiro, de longues files d'attente se sont formées dans la favela de Rocinha, où les témoignages révélaient des opinions très partagées entre les deux candidats. À Brasília, une électrice de 59 ans s'est présentée avec une poupée à l'effigie de Lula, effectuant le signe « L » de la main en soutien au président sortant. Après des perturbations des transports publics ayant empêché certains électeurs de voter, la Cour suprême brésilienne a prolongé de 2 heures le second tour de la présidentielle. À l'approche de la fermeture des bureaux, les agents électoraux imprimaient les listes et préparaient les machines de vote électronique. La fin du scrutin était fixée à 19h00 à Brasília (23h00 en France), avec des résultats officiels attendus entre 1h30 et 2h00 lundi matin, selon la progression du dépouillement.