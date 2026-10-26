Brésil : des milliers de personnes célèbrent la victoire de Lula

Feux d'artifice, klaxons de voitures et chants "Lula, Lula" ont envahi la célèbre avenue Paulista, à São Paulo, alors que des milliers de personnes célébraient la victoire du président Luiz Inácio Lula da Silva au second tour de l'élection présidentielle, dimanche. Les partisans agitaient des drapeaux brésiliens, dansaient, chantaient et s'enlaçaient, certains submergés par l'émotion. Les célébrations se sont prolongées jusqu'au lundi, tandis que des scènes similaires se déroulaient dans d'autres villes du Brésil. Le président de gauche a recueilli 51,8 % des suffrages valides, contre 48,2 % pour le sénateur Flávio Bolsonaro, décrochant ainsi un quatrième mandat avec une avance d'environ 4,4 millions de voix, selon le Tribunal supérieur électoral. La victoire de Lula est intervenue après qu'il a renversé le retard accumulé au premier tour face à son adversaire de droite. Bolsonaro, lui, a refusé d'accepter le résultat et a déclaré qu'il allait chercher à faire annuler le scrutin.