Brésil : Lula et Flávio Bolsonaro s’affrontent dans un second tour présidentiel serré

Près de 159 millions d’électeurs brésiliens sont appelés aux urnes dimanche 25 octobre pour départager le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flávio Bolsonaro, fils de l’ancien chef de l’État Jair Bolsonaro. À l’issue d’un premier tour très disputé, les sondages annoncent un scrutin serré, dont l’issue pèsera sur l’avenir politique et diplomatique du pays.

Le Brésil s’apprête à élire son prochain président au terme d’une campagne marquée par une forte rivalité politique. Au premier tour, Flávio Bolsonaro a recueilli 47 % des suffrages, contre 45 % pour Luiz Inácio Lula da Silva. Les enquêtes d’opinion récentes font état d’une compétition toujours resserrée entre les deux candidats.

Le scrutin revêt également une dimension internationale, notamment pour les relations entre Brasilia et Washington. Le président américain Donald Trump est un allié de la famille Bolsonaro, tandis que Jair Bolsonaro purge une peine pour avoir tenté un coup d’État après sa défaite lors de l’élection présidentielle précédente.

Le vainqueur dirigera, pour les quatre prochaines années, la première économie d’Amérique latine, qui compte environ 214 millions d’habitants. L’élection constitue ainsi une échéance majeure pour l’orientation politique et économique du pays, ainsi que pour sa place sur la scène internationale.