Côte d’Ivoire : 12 personnes inculpées un an après le meurtre d’un gendarme

En Côte d’Ivoire, douze personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire, près d’un an après la mort d’un gendarme lors des violences liées à l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Le sous-lieutenant Daniogo Klênon Lacina avait été tué par des hommes armés le 20 octobre, alors qu’il effectuait une patrouille sur l’axe Grand Yapo-Agboville, dans le sud du pays.

Selon le procureur Oumar Braman Koné, les douze suspects ont reconnu leur implication dans cette attaque. Le tireur présumé aurait également avoué avoir ouvert le feu sur les gendarmes.

L’affaire est désormais entre les mains de la chambre antiterroriste du tribunal d’Abidjan. Les suspects sont notamment poursuivis pour meurtre, actes de terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel.

Cette procédure intervient dans un climat politique toujours tendu, un an après la réélection contestée d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Les violences électorales avaient fait onze morts, selon le bilan officiel.

Plusieurs responsables de l’opposition, notamment du parti de Laurent Gbagbo, font également l’objet de poursuites judiciaires.

Le PPA-CI dénonce des mesures antidémocratiques, tandis que les autorités assurent que ces procédures sont indépendantes de toute appartenance politique.