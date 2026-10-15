Royaume-Uni : retour remarqué de Harry et Meghan six ans après leur départ de la famille royale

Le duc et la duchesse de Sussex ont effectué leur première apparition publique officielle commune depuis leur retour au Royaume-Uni en août, à l’occasion d’une visite de plusieurs associations à Nottingham, jeudi 15 octobre. Le couple a été accueilli sous les applaudissements, entre embrassades et poignées de main, au Community Recording Studio, une association du quartier de St Ann's qui accompagne les jeunes à travers la musique et leur donne accès à des studios d'enregistrement. Harry et Meghan ont rencontré plusieurs participants, assisté à un atelier de théâtre et suivi une séance d'enregistrement. Ils ont chaleureusement applaudi les artistes, échangé avec leurs admirateurs et pris une chanteuse dans leurs bras. Meghan a également reçu plusieurs bouquets de fleurs avant leur départ. Cette rencontre était la première étape d'une visite de trois associations à Nottingham. Le couple devait ensuite se rendre à Himmah Hub, qui vient en aide aux personnes confrontées à la précarité alimentaire, puis à Epic Partners, qui accompagne les jeunes à travers le sport, l'éducation et le mentorat. Ce déplacement marque une nouvelle apparition publique du couple au Royaume-Uni, six ans après son retrait de la famille royale en tant que membre actif. Nottingham occupe une place particulière dans leur histoire : c'est dans cette ville qu'ils avaient effectué leur première sortie officielle ensemble après l'annonce de leurs fiançailles en 2017. Leur visite a également permis de mettre en lumière le travail d'associations locales qui utilisent la musique, les arts et le sport pour aider les jeunes à prendre confiance en eux et à développer leurs compétences.