L'Indonésie et Singapour suffoquent sous la fumée des incendies

Une épaisse fumée provoquée par les incendies de forêt en Indonésie a donné au ciel de Palangkaraya, ville du sud de l'île de Bornéo, des teintes jaunes et orangées, ce jeudi 15 octobre, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Sur des images aériennes, la capitale de la province du Kalimantan central semble presque entièrement engloutie sous la brume, laissant à peine distinguer le rond-point de Talawang et une statue située à proximité. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Singapour était elle aussi plongée dans un épais brouillard de fumée, au point de rendre le célèbre complexe Marina Bay Sands presque invisible. Routes, ponts et véhicules disparaissaient dans la brume. À l'origine de cette pollution, les incendies qui ravagent l'Indonésie depuis plusieurs mois et dont les immenses panaches de fumée se propagent bien au-delà des frontières du pays. La fumée a également atteint la Malaisie, les Philippines et le Timor oriental, suscitant de vives inquiétudes concernant la qualité de l'air dans toute l'Asie du Sud-Est. Au Timor oriental, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles pendant trois jours en raison de la pollution. Les images de Palangkaraya et de Singapour témoignent de l'ampleur de cette crise environnementale régionale, dont les conséquences perturbent désormais la vie quotidienne bien au-delà des régions directement touchées par les incendies.