À Ceuta, le roi Felipe attendu après un été de tensions migratoires

Un peu plus de deux mois après l'arrivée de dizaines de milliers de migrants depuis le Maroc, Ceuta s'apprête à recevoir le couple royale espagnol, ce mardi 13 octobre. Les 30 et 31 juillet, plus de 70 000 personnes ont franchi la frontière de cette enclave espagnole d'Afrique du Nord, qui compte environ 80 000 habitants. Si la majorité est repartie en quelques heures, des milliers d'autres ont passé plusieurs semaines dans des campements improvisés ou des centres d'accueil. Dimanche, plus de 350 policiers et militaires ont été déployés pour démanteler le dernier grand campement d'El Guano et transférer ses occupants vers des hébergements d'urgence. Cette crise a laissé des traces dans une ville profondément divisée. Certains habitants réclament davantage de contrôles à la frontière, tandis que d'autres dénoncent les réactions hostiles envers les migrants. À El Príncipe, quartier majoritairement musulman, des familles ont offert un refuge à des femmes et des enfants. Le représentant communautaire Ahmed Enfed-Dal a pour sa part dénoncé les attaques contre les centres d'accueil et les tentatives de bloquer les distributions alimentaires de la Croix-Rouge. Le couple royal doit rencontrer les autorités locales et des représentants de la société civile avant de poursuivre son déplacement à Melilla mercredi. Il s'agira de sa première visite dans les deux enclaves depuis 2007, à quelques semaines des législatives espagnoles du 29 novembre, alors que l'immigration et les revendications territoriales marocaines alimentent les tensions politiques.