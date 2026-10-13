Pakistan: déraillement d'un train de passagers fait au moins cinq morts et plus de 30 blessés

Le Rehman Baba Express, qui assurait la liaison entre Karachi et Peshawar, a déraillé vers 5h15 heure locale près de la gare ferroviaire de Sher Shah, dans la province du Pendjab. Les 14 wagons ont quitté les rails, plusieurs se sont renversés et des passagers se sont retrouvés coincés à l'intérieur. Les équipes de secours, la police et des habitants de la région ont fouillé les décombres, tandis que des grues étaient acheminées pour enlever les voitures endommagées. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Nishtar de Multan, où au moins une personne a été signalée dans un état critique. Pakistan Railways a indiqué que tous les passagers avaient été évacués. Le trafic ferroviaire sur la ligne concernée a été suspendu, et un train de secours ainsi qu'une unité médicale ont été dépêchés sur place. La cause de l'accident reste inconnue et une enquête est en cours. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a ordonné aux autorités d'accélérer les opérations de secours et de garantir une prise en charge médicale adéquate des blessés.