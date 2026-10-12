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Espagne : la fête nationale souligne l'unité du territoire de Barcelone à Ceuta

À Barcelone, environ 2 000 manifestants ont brandi des drapeaux espagnols et de Ceuta lors d'un rassemblement en soutien à l'intégrité territoriale de l'Espagne, avec le slogan "La Catalogne avec Ceuta, une seule Espagne". Pendant ce temps, le leader de Vox Santiago Abascal s'est rendu à Ceuta, où il a déposé une gerbe en hommage à ceux qui sont morts pour l'Espagne. Il a choisi de célébrer la fête nationale espagnole dans l'enclave nord-africaine plutôt que d'assister au défilé militaire à Madrid. Sa visite intervient alors que la migration et le statut contesté de Ceuta sont de nouveau au centre de l'attention : le Maroc revendique la souveraineté sur ce territoire administré par l'Espagne. Plus de 70 000 personnes ont franchi la frontière du Maroc vers Ceuta les 30 et 31 juillet ; la plupart sont reparties en quelques jours, mais des milliers sont restées, ce qui a accru la pression sur les ressources locales. Dimanche, la police, appuyée par des soldats, a démantelé le dernier grand campement de migrants à El Guano. Plus de 350 agents ont participé à l'opération, deux jours avant la visite du roi Felipe VI et de la reine Letizia à Ceuta. Le couple royal doit également se rendre à Melilla le 14 octobre, sa première visite dans les deux enclaves depuis 2007.

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