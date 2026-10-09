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Kenya : un patient suspecté d'avoir contracté Ebola testé négatif

Des professionnels de santé devant un centre d'isolement dédié à Ebola à l'hôpital de Nairobi, Kenya, le 7 octobre 2026.   -  
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By Olivier Tolachides

and agences

Kenya

Après l’annonce d’un premier décès dû à Ebola au Kenya mardi, un patient suspecté d’avoir contracté le virus a été testé négatif.

L’annonce, rapportée par Reuters, a été faite jeudi par le gouverneur du comté de Wajir, où le patient est pris en charge. Il s’agit d’un Kényan âgé de 20 ans, rentré de République démocratique du Congo (RDC) en passant par l’Ouganda, tout comme le patient décédé.

Ses échantillons ont été envoyés à l'hôpital de Nairobi pour y être analysés. « Je suis heureux d’annoncer que les résultats préliminaires des analyses en laboratoire indiquent que l’échantillon est NÉGATIF au virus Ebola », a déclaré le gouverneur du comté de Wajir dans un communiqué

Ces cas mettent en évidence des failles dans les systèmes de contrôle aux frontières, malgré des tests de température dans les aéroports.

L’épidémie découverte en mai en RDC a déjà fait plus de 4 000 morts. Elle reste pour l’instant hors de contrôle. Principal problème pour les autorités sanitaires : identifier tous les cas contacts.

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